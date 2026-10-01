Hà Nội: Dịch vụ, thương mại duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026

Hoạt động du lịch của Hà Nội trong quý III và 9 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Ảnh minh họa.

Khu vực dịch vụ của Hà Nội duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực qua các quý, với mức tăng 8,94% trong quý I, 8,13% trong quý II và 10,33% trong quý III. Tính chung 9 tháng, giá trị tăng thêm của khu vực này ước tăng 9,14% so với cùng kỳ năm 2025, đóng góp 6,15 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP của thành phố.

Đà tăng được ghi nhận ở nhiều nhóm ngành. Vận tải, kho bãi tăng 11,94%, đóng góp 0,99 điểm phần trăm vào mức tăng chung; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 10,41%, đóng góp 1,03 điểm phần trăm. Bán buôn, bán lẻ tăng 10%, đóng góp 1,19 điểm phần trăm; hoạt động nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 10,22%. Trong khi đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 7,3% và kinh doanh bất động sản tăng 3,28%.

Sức mua trên thị trường tiếp tục được cải thiện trong tháng 9. Nhu cầu tiêu dùng tăng so với tháng trước, trong đó việc bước vào năm học mới, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày và nhu cầu mua sắm phục vụ Tết Trung thu là những yếu tố góp phần thúc đẩy thị trường hàng hóa và dịch vụ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 100,7 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng quý III, chỉ tiêu này ước đạt 291,7 tỷ đồng, tăng 9,7% so với quý II và tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 810,9 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nhóm dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng và du lịch, doanh thu lưu trú, ăn uống 9 tháng ước đạt 115,3 tỷ đồng, chiếm 14,2% tổng mức và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch, lữ hành đạt khoảng 30,1 tỷ đồng, chiếm 3,7% tổng mức, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch tiếp tục là một điểm sáng trong bức tranh dịch vụ của Hà Nội. Trong 9 tháng, thành phố ước đón 27,5 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%; trong đó có 4,7 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú. Lượng khách nội địa đạt 20,9 triệu lượt, tăng 2%.

Tổng thu từ khách du lịch trong 9 tháng ước đạt 113,2 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh hoạt động du lịch toàn cầu phục hồi không đồng đều, chịu tác động từ xung đột địa chính trị, chi phí vận tải quốc tế tăng và biến động tỷ giá tại nhiều nền kinh tế lớn.

Việc tiếp tục khai thác lợi thế về di sản văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá, đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đang góp phần duy trì sức hút của Hà Nội đối với du khách. Qua đó, khu vực dịch vụ, thương mại và du lịch tiếp tục đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô trong 9 tháng năm 2026.