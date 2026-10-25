Hà Nội: Dịch chuyển cây xanh đường Trung Thư phục vụ thi công hồ điều hòa

Dự án hồ Mễ Trì (Đồng Bông 2) trên đường Tố Hữu rộng 12ha, vừa đảm nhận chức năng thu gom và điều tiết dòng chảy, vừa góp phần giảm tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Việc di dời một số cây xà cừ lâu năm trên đường Trung Thư, phường Đại Mỗ, Hà Nội, thời gian qua thu hút sự quan tâm của người dân khi tuyến đường trở nên trống trải. Theo đại diện cơ quan quản lý dự án và chính quyền địa phương, việc dịch chuyển cây xanh nhằm tạo mặt bằng thi công các công trình hạ tầng tiêu thoát nước và công viên. Sau khi hoàn thành các hạng mục, hệ thống cây xanh, thảm cỏ và cảnh quan khu vực sẽ được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.

Bảo đảm mặt bằng thi công công trình tiêu thoát nước khẩn cấp

Dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (hồ đầu mối Mễ Trì), nằm trên địa bàn phường Đại Mỗ, có quy mô hơn 17ha, tổng mức đầu tư khoảng 570 tỷ đồng. Đây là công trình thuộc hệ thống tiêu thoát nước khu vực phía tây nam Hà Nội, được triển khai theo lệnh khẩn cấp nhằm tăng cường năng lực điều tiết, tiêu thoát nước cho khu vực đô thị đang phát triển nhanh.

Trao đổi về quá trình triển khai dự án, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án đê điều, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, cho biết công trình được tổ chức thi công trong thời gian 6 tháng. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần thu gom, điều tiết dòng chảy, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước tại các khu vực Mễ Trì, Mỹ Đình và Đại Mỗ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, để bảo đảm điều kiện thi công, vận hành máy móc và triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án dịch chuyển một số cây xà cừ lâu năm trên đường Trung Thư.

Việc di dời cây xanh trong quá trình thi công đặt ra yêu cầu phải đồng thời bảo đảm tiến độ công trình và phương án hoàn trả cảnh quan. Đây cũng là vấn đề được người dân quan tâm, nhất là trong bối cảnh cây xanh đô thị có vai trò quan trọng đối với chất lượng môi trường sống.

Đầu tư công viên, bổ sung cây xanh và cảnh quan

Thi công hồ điều hòa Mễ Trì.

Liên quan việc cây xanh trên đường Trung Thư được dịch chuyển, ông Hoàng Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ, cho biết việc này nằm trong kế hoạch phục vụ giải phóng mặt bằng và thi công hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Cùng với dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2, Ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ đang làm chủ đầu tư dự án xây dựng công viên hồ điều hòa kết hợp chỉnh trang Nghĩa trang Trung Văn, với tổng mức đầu tư hơn 274 tỷ đồng, quy mô khoảng 5,5ha. Dự án khởi công ngày 10/10/2026.

Theo quy hoạch, công trình gồm các hạng mục công viên, quảng trường, đường dạo nội bộ, sân vườn và bãi đỗ xe. Hệ thống cây xanh, thảm cỏ và cảnh quan khu vực hồ Đồng Bông 2, cũng như dọc tuyến đường Trung Thư, sẽ được đầu tư, bổ sung theo phương án tổng thể.

Việc kết hợp công trình tiêu thoát nước với phát triển không gian công viên, cây xanh được kỳ vọng góp phần cải thiện cảnh quan, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và thư giãn cho người dân. Tuy nhiên, hiệu quả của phương án này sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, chất lượng cây trồng và công tác quản lý, chăm sóc sau đầu tư.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ, phương án kiến trúc đã được nghiên cứu theo định hướng tăng cường diện tích cây xanh quanh hồ và dọc tuyến đường. Chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 6/2027.

Trong quá trình triển khai, việc tổ chức thi công cần gắn với bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Cùng với đó, công tác trồng mới, chăm sóc và duy trì hệ thống cây xanh cần được thực hiện theo quy hoạch, bảo đảm phù hợp điều kiện sinh trưởng và yêu cầu cảnh quan đô thị.