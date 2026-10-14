Hà Nội: Đi vào làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, tài xế xe máy viện đủ lý do với CSGT

Đường Phạm Văn Đồng được Sở Xây dựng Hà Nội dựng rào, tách riêng làn ô tô và xe máy tại hai làn sát dải phân cách giữa từ ngày 4/7/2025. Tuy nhiên, đến nay, nhiều người đi xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm, đi vào làn dành cho ô tô.

Không chỉ đi vào làn ô tô, một tài xế xe máy còn chở hàng cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Nhiều thời điểm, người đi xe máy còn lấn át ô tô, khiến các tài xế phải chủ động giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Để xử lý tình trạng trên, sáng 14/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã bố trí tổ công tác tuần tra, xử lý vi phạm trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua Công viên Hòa Bình.

Khi bị xử lý về hành vi đi xe máy vào làn ô tô, tài xế P.T.H. (SN 2004, trú tại Hà Nội) cho biết bản thân lâu không điều khiển phương tiện đi trên đường Phạm Văn Đồng nên chưa nắm bắt được việc phân làn.

"Tôi nhìn thấy biển báo, hàng rào ngăn cách nhưng lỡ đi vào rồi không thể rẽ ra", tài xế P.T.H. nói.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế H. với lỗi điều khiển xe không đi đúng phần đường quy định. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 700.000 đồng.

Cũng vi phạm lỗi tương tự, ông T. phân trần rằng do muốn quay đầu về hướng Mai Dịch nên ông đã đi vào làn dành cho ô tô.

Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 đã xử lý 10 trường hợp vi phạm.

Không ít trường hợp người điều khiển xe máy khi phát hiện lực lượng chức năng đã bất chấp nguy hiểm, quay đầu bỏ chạy ngược chiều. Các trường hợp này đều được lực lượng chức năng ghi hình để làm căn cứ gửi thông báo phạt nguội.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết đường Phạm Văn Đồng đã được lực lượng chức năng phân làn, bố trí hệ thống biển báo và vạch sơn rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều người đi xe máy vẫn có thói quen “tiện đâu đi đó” nên không chấp hành. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho chính người điều khiển phương tiện và những người xung quanh.

"Thời gian tới, đơn vị bố trí thêm các tổ tuần tra lưu động để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường gửi thông báo phạt nguội để tăng tính răn đe", Đại úy Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Ngày 14/10, Công an TP Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông G.V.A. (SN 1980, trú tại phường Đa Mai) sau khi xác minh hàng loạt hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được hệ thống camera AI ghi nhận. Theo cơ quan công an, với chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 99AB-581.xx, ông A. bị ghi nhận 10 lần vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực ngã tư Chợ Song Mai, phường Đa Mai. Đáng chú ý, trong số những lần vi phạm này, có trường hợp ông A. chở người ngồi sau cũng không đội mũ bảo hiểm. Như vậy, cả người điều khiển phương tiện và người ngồi sau đều không thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đáng nói, có ngày hệ thống camera ghi nhận phương tiện này vi phạm tới 2 lần. Sau khi xác minh các vi phạm, lực lượng CSGT đã lập biên bản theo quy định, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính. Từ vụ việc trên, lực lượng CSGT Bắc Ninh khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong đó có việc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển, ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Việt Hùng

Đình Hiếu