Các diễn giả tham dự tọa đàm “Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác”. Ảnh: Ngọc Tú

Tham dự buổi tọa đàm có bà Phạm Thị Nguyên Hạnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; bà Lê Quỳnh Trang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Viết Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện.

Về phía Ban tổ chức, có PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, cùng các đồng chí trong Đảng ủy và cán bộ chủ chốt của cơ quan.

Tọa đàm có sự tham dự của GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học - Hội Kinh tế môi trường Việt Nam;ông Tạ Văn Luân, Phó giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng); ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty Cổ phần INA; ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội; đại diện các cơ quan báo, đài tham dự và đưa tin.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội cho biết, vấn đề quản lý và xử lý tro bay đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Hà Nội. Với lượng tro bay tồn lưu tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin vào khoảng 100.000 tấn, không chỉ là bài toán cần giải quyết trước mắt mà còn đòi hỏi những giải pháp căn cơ, lâu dài, bảo đảm an toàn môi trường.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi bày tỏ kỳ vọng, từ những trao đổi thẳng thắn, khách quan và có cơ sở khoa học tại tọa đàm, sẽ có thêm những kiến nghị thiết thực giúp thành phố Hà Nội, có thêm giải pháp xử lý vấn đề tro bay trước mắt, đồng thời định hướng các giải pháp công nghệ lâu dài, hướng tới tái chế, tái sử dụng hợp lý, giảm áp lực chôn lấp và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Ngọc Tú

Nhìn thẳng thực trạng, giải quyết yêu cầu cấp bách

Tại tọa đàm về xử lý tro bay điện rác, các chuyên gia và doanh nghiệp đã chỉ rõ bản chất kỹ thuật, những vướng mắc thực tiễn tại nhà máy cũng như yêu cầu cốt lõi để tái chế nguồn chất thải này thành vật liệu xây dựng an toàn.

Theo ông Tạ Văn Luân, Phó giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng), quá trình đốt rác sinh hoạt tạo ra hai loại chất thải chính là tro đáy lò và tro bay. Khác với tro đáy lò có hạt lớn, khoáng chất ổn định và có thể làm vật liệu san lấp, nền đường, tro bay là bụi mịn thu hồi từ hệ thống xử lý khí thải. Tro bay đốt rác chứa muối hòa tan cao, độ kiềm lớn và nhiều chất độc hại nên không thể xem tương đương tro bay nhiệt điện than hay dùng trực tiếp làm vật liệu xây dựng.

Để đánh giá tính chất và chọn công nghệ xử lý như rửa tách muối, ổn định hóa rắn hay xử lý nhiệt, cần phân tích 3 nhóm chỉ tiêu: đặc tính vật lý - hóa học; mức độ nguy hại môi trường (kim loại nặng, khả năng thôi nhiễm, dioxin, furan); và khả năng tái sử dụng, cố định chất ô nhiễm. Ông Luân nhấn mạnh: "Vấn đề quan trọng nhất không chỉ là xử lý tro bay đạt yêu cầu về môi trường, mà còn phải nghiên cứu lựa chọn công nghệ phù hợp để chuyển hóa chất thải thành nguồn nguyên liệu có ích, bảo đảm đồng thời ba mục tiêu: an toàn môi trường, hiệu quả kinh tế và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên".

Ở góc độ vận hành, ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội cho biết, mỗi ngày nhà máy điện rác Sóc Sơn xử lý 4.000 - 5.000 tấn rác, phát sinh 60 - 75 tấn tro bay. Toàn bộ tro bay được thu gom khép kín, hóa rắn bằng chất tạo càng, đóng bao Jumbo và lưu giữ tối thiểu 15 ngày để phân tích. Theo QCVN 07:2025/BNNMT, nếu dưới ngưỡng nguy hại, khối tro này được xác định là chất thải rắn thông thường để chôn lấp hợp vệ sinh.

Việc xử lý tro bay tại các dự án điện rác đang là chủ đề được dư luận và giới chuyên gia rất quan tâm. Ảnh: PV

Tuy nhiên, khâu đầu ra đang ách tắc nghiêm trọng. Từ tháng 5-2022 đến nay, lượng tro bay tồn lưu tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã vượt 91.000 tấn, chiếm khoảng 10.000 m2 mặt bằng. Sự dồn ứ hơn 4 năm gây áp lực tài chính cho hạ tầng lưu chứa, cản trở dây chuyền vận hành và ảnh hưởng dự án xử lý rác chôn lấp cũ. Đáng lo ngại, nhà máy đã hết quỹ mặt bằng lưu chứa mới. Dù phương án chôn lấp đã được hội đồng chuyên gia Sở NN&MT Hà Nội thẩm định phù hợp từ năm 2024, nút thắt vẫn nằm ở khâu tìm đơn vị thứ ba tiếp nhận, vận hành bãi chôn lấp. Doanh nghiệp kiến nghị cơ quan quản lý sớm lựa chọn đơn vị vận hành để giải phóng tro tồn đọng.

Bên cạnh giải pháp chôn lấp trước mắt, hướng tái chế lâu dài cũng đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe. Ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty Cổ phần INA chia sẻ, qua nghiên cứu cùng Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng) và đối tác Nhật Bản, tro bay điện rác chưa xử lý thường chứa kim loại nặng vượt ngưỡng, muối hòa tan và dioxin, furan. Nhật Bản từng trả giá đắt trước khi xây dựng tiêu chuẩn chặt chẽ, đây là bài học đáng tham khảo cho Việt Nam.

Theo ông Long, quy trình xử lý tro bay cần qua ba công đoạn: tiền xử lý, ổn định hóa bằng phụ gia và cố định vào sản phẩm như gạch hoặc xi măng. Tuy nhiên, tạo ra sản phẩm cuối cùng chưa đồng nghĩa với xử lý triệt để, bởi vẫn tiềm ẩn phát thải thứ cấp như nước mưa rửa trôi chất độc xuống đất hay bụi phát tán khi thi công.

Ông Long khẳng định: "Yêu cầu quan trọng nhất trong xử lý tro bay điện rác là phải kiểm soát được toàn bộ vòng đời của vật liệu sau xử lý. Không chỉ đánh giá kết quả xử lý ban đầu hay khả năng đáp ứng quy chuẩn tại thời điểm nghiệm thu, mà còn phải chứng minh được tính ổn định lâu dài của sản phẩm, kiểm soát các chất thải thứ cấp và bảo đảm không phát sinh các tác động vượt ngưỡng cho phép đối với môi trường".

Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng) Tạ Văn Luân. Ảnh: Ngọc Tú

Công nghệ xử lý tái chế và khả năng tạo sản phẩm

Theo ông Tạ Văn Luân, Phó giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng), hiện thế giới đã ứng dụng bốn nhóm công nghệ xử lý tro bay đốt rác sinh hoạt chính gồm: ổn định hóa - hóa rắn; xử lý hóa học (như rửa tách muối clorua, sunfat); xử lý nhiệt độ cao; và công nghệ plasma. Mỗi giải pháp đều có ưu, nhược điểm riêng về chi phí, mức độ tiêu thụ năng lượng, khả năng phá hủy chất hữu cơ độc hại như dioxin, furan hay nguy cơ phát sinh nước thải, khí thải thứ cấp.

Khẳng định không thể dùng một công nghệ duy nhất cho mọi nguồn tro bay do tính chất phụ thuộc lớn vào rác đầu vào và quy trình đốt của từng nhà máy, ông Luân cho biết: “Theo tôi, câu trả lời là không thể áp dụng một công nghệ duy nhất cho mọi loại tro bay. Nguyên nhân là thành phần và tính chất tro bay phụ thuộc rất lớn vào thành phần rác đầu vào, công nghệ đốt, điều kiện vận hành và hệ thống xử lý khí thải của từng nhà máy. Có nguồn tro bay chứa hàm lượng muối hòa tan rất cao, có nguồn chứa nhiều kim loại nặng, trong khi những nguồn khác lại có thành phần khoáng phù hợp hơn cho việc tái sử dụng làm vật liệu xây dựng.

Do đó, trước khi lựa chọn công nghệ, cần phân tích đầy đủ các chỉ tiêu vật lý, hóa học, hàm lượng chất nguy hại và khả năng thôi nhiễm của từng nguồn tro bay. Trên cơ sở đó, có thể lựa chọn một công nghệ hoặc kết hợp nhiều công nghệ, chẳng hạn như rửa tách muối kết hợp ổn định hóa - hóa rắn, hoặc xử lý hóa học kết hợp xử lý nhiệt”.

Ông Luân nhấn mạnh việc chọn công nghệ phải dựa trên đặc tính nguồn tro, an toàn môi trường và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, đồng thời chuyển dần từ tư duy chôn lấp sang tái chế làm nguyên liệu thứ cấp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế môi trường Việt Nam cho rằng, không thể đánh đồng tro bay nhà máy điện rác với tro bay nhiệt điện than. Do rác sinh hoạt tại Việt Nam chưa được phân loại triệt để tại nguồn như ở Nhật Bản, thành phần nguyên liệu đầu vào rất phức tạp, đòi hỏi sự thận trọng cao khi đánh giá chất lượng và khả năng tái sử dụng tro bay.

Nhắc lại thực tiễn trước đây, tro bay nhiệt điện than từng phải lưu giữ tại các bể chứa lớn nhưng sau đó đã được nghiên cứu tái chế hiệu quả thành gạch và phụ gia xi măng. Điều này chứng minh chất thải hoàn toàn có thể trở thành tài nguyên nếu xử lý phù hợp. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý không thể áp dụng máy móc kinh nghiệm này cho tro bay điện rác, bởi mỗi loại chất thải có đặc tính và mức độ nguy hại riêng. Từ đó, GS.TS Hoàng Xuân Cơ đề xuất cần triển khai các nghiên cứu độc lập đối với tro bay điện rác. Các đánh giá về đặc tính chất thải, hiệu quả công nghệ và khả năng kiểm soát ô nhiễm phải được thực hiện khách quan bởi đội ngũ nhà khoa học chuyên sâu, thay vì chỉ dựa vào báo cáo của doanh nghiệp.

Chia sẻ về thực tiễn nghiên cứu, ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty Cổ phần INA cho biết, từ năm 2022, nhận thấy lượng tro bay phát sinh quá lớn tại các nhà máy đốt rác quy mô 5.000 tấn/ngày, INA đã hợp tác với đối tác thiết bị hàng đầu Nhật Bản (có kinh nghiệm triển khai khoảng 500 dự án) và Viện Vật liệu Xây dựng. Sử dụng nguồn tro bay từ Công ty T&J Green (đối tác của Công ty CP Môi trường Thuận Thành tại Bắc Ninh), các đơn vị đã tập trung giải bài toán kiểm soát thành phần nguy hại vượt ngưỡng.

Sau hơn hai năm thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã xác định hai hướng ứng dụng tiềm năng: sử dụng 15% tro bay để sản xuất gạch không nung và thay thế 15% đất sét trong sản xuất gạch nung. Kết quả kiểm định của Viện Vật liệu cho thấy cả hai sản phẩm đều đạt quy chuẩn QCVN 07, mức phát thải thứ cấp nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, kết quả này mới dừng ở quy mô phòng thí nghiệm, chưa thể thử nghiệm pilot hay thương mại hóa do vướng thủ tục chấp thuận đối với chất thải nguy hại.

Giám đốc Công ty Cổ phần INA Nguyễn Hải Long chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Ngọc Tú

Ông Long nêu quan điểm: “Theo chúng tôi, quá trình phát triển một công nghệ xử lý chất thải cần được thực hiện tuần tự, từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến thử nghiệm pilot, sau đó mới tiến tới sản xuất công nghiệp. Mỗi giai đoạn đều cần được đánh giá đầy đủ về hiệu quả công nghệ, mức độ an toàn môi trường và tính khả thi trong điều kiện vận hành thực tế.

Một vấn đề quan trọng khác là khả năng tiêu thụ sản phẩm sau xử lý. Công nghệ dù đáp ứng yêu cầu môi trường và bảo đảm hiệu quả sản xuất nhưng nếu sản phẩm không có thị trường tiêu thụ thì chất thải sau xử lý vẫn có nguy cơ tồn đọng trong kho bãi, không giải quyết được bài toán đầu ra”. Từ đó, ông đề xuất xây dựng chuỗi liên kết đồng bộ từ đơn vị phát thải, nhà nghiên cứu đến cơ sở sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Đồng tình với hướng đi này, ông Tạ Văn Luân lưu ý vật liệu xây dựng từ tro bay phải đáp ứng 4 nhóm yêu cầu khắt khe. Thứ nhất là chỉ tiêu cơ lý (cường độ chịu nén, uốn, độ hút nước...) theo tiêu chuẩn từng loại vật liệu. Thứ hai là an toàn môi trường, đặc biệt phải thử nghiệm ngâm chiết để kiểm soát khả năng thôi nhiễm kim loại nặng như chì, cadimi, crom, thủy ngân, asen khi tiếp xúc nước mưa, nước ngầm.

Thứ ba là đánh giá độ bền lâu trong suốt vòng đời công trình. “Theo tôi, đây là vấn đề cần đặc biệt chú trọng trong nghiên cứu. Việc thử nghiệm sản phẩm ngay sau khi chế tạo là chưa đủ. Cần xem xét khả năng biến đổi cấu trúc vật liệu theo thời gian và tác động của điều kiện môi trường”, ông Luân nói và dẫn chứng cần thử nghiệm vật liệu qua các chu kỳ lão hóa, ngâm nước, khô - ướt.

Thứ tư là tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và đánh giá hợp quy; với sản phẩm mới chưa có quy chuẩn bắt buộc thì cần xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và thử nghiệm đầy đủ trước khi thương mại hóa. “Tôi cho rằng, để phát triển bền vững công nghệ tái chế tro bay đốt rác thành vật liệu xây dựng, cần thực hiện đồng thời ba yêu cầu: sản phẩm phải đạt chất lượng kỹ thuật, bảo đảm an toàn môi trường và có độ bền lâu trong điều kiện sử dụng thực tế. Đặc biệt, cần tăng cường nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp đánh giá an toàn môi trường đối với vật liệu xây dựng có sử dụng chất thải sau xử lý. Đây là cơ sở khoa học và pháp lý quan trọng để thúc đẩy thương mại hóa công nghệ, đồng thời bảo đảm an toàn cho người sử dụng và môi trường”, ông Luân khẳng định.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế môi trường Việt Nam trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Ngọc Tú

Theo GS.TS Hoàng Xuân Cơ, để quản lý hiệu quả tro bay phát sinh tại các nhà máy điện rác, trước hết cần phân định rõ trách nhiệm giữa doanh nghiệp đầu tư, đơn vị vận hành và cơ quan quản lý nhà nước. Thành phố cần thành lập một đầu mối chuyên môn liên ngành để thường xuyên tiếp nhận, tổng hợp và phân tích dữ liệu vận hành một cách liên tục, thay vì chỉ chờ đợi các đợt kiểm tra định kỳ.

Chuyên gia này đặc biệt lưu ý sự khác biệt giữa điện rác và nhiệt điện than: trong khi than tương đối đồng nhất thì rác thải sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn lại có thành phần rất đa dạng, thiếu ổn định. Do đó, thành phố phải giám sát nghiêm ngặt các thông số kỹ thuật, nhất là nhiệt độ buồng đốt và quá trình hạ nhiệt sau đốt để ngăn ngừa nguy cơ hình thành trở lại các chất độc hại như dioxin, furan. Bên cạnh việc sử dụng than hoạt tính để hấp phụ chất ô nhiễm, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ phương án lưu giữ và xử lý loại vật liệu này sau hấp phụ nhằm triệt tiêu rủi ro môi trường.

Đối với giải pháp đóng rắn tro bay, GS.TS Hoàng Xuân Cơ nhận định phương pháp này có thể tiếp tục áp dụng nhưng bắt buộc phải kiểm định chất lượng đạt quy chuẩn trước khi tiếp nhận hay tái sử dụng. Đặc biệt, Hà Nội cần sớm bố trí không gian, xác định địa điểm và phương thức tiếp nhận tro bay sau đóng rắn, tránh để doanh nghiệp bị động chờ đợi trong khi rác thải vẫn phát sinh hằng ngày. Chuyên gia này cũng không quên nhấn mạnh, yêu cầu minh bạch và thống nhất dữ liệu từ khâu phát sinh, quan trắc đến bàn giao để kịp thời phát hiện bất thường và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Xử lý tro bay tại nhà máy điện rác cần một lộ trình phù hợp. Ảnh: PV

Cần kiểm tra, đánh giá độc lập kết quả xử lý

Để ngăn tình trạng dồn ứ tro bay tái diễn, ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội đề xuất thiết lập cơ chế phối hợp minh bạch theo từng lô sản phẩm giữa nhà máy, đơn vị phân tích, đơn vị chôn lấp và cơ quan giám sát. Cụ thể, khi tro bay hóa rắn tích lũy đủ 500 tấn, doanh nghiệp sẽ thuê đơn vị độc lập lấy mẫu phân tích. Nếu đạt quy chuẩn, nhà máy chủ động kết nối đơn vị vận hành bãi chôn lấp để vận chuyển, bàn giao dưới sự giám sát của Trung tâm Kỹ thuật NN&MT Hà Nội. Cơ chế "cuốn chiếu" theo từng lô 500 tấn này giúp khơi thông dòng chảy, chấm dứt cảnh tro bay nằm chờ thủ tục.

Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ, ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty Cổ phần INA cho rằng, ngoài trách nhiệm tuân thủ pháp luật của đơn vị phát thải, chính quyền cần kiểm tra, đánh giá độc lập công nghệ và kết quả xử lý. Theo ông Long, mô hình xử lý cần đáp ứng ba yêu cầu cốt lõi: chứng minh hiệu quả kỹ thuật và vận hành ổn định; kiểm soát an toàn môi trường cùng phát thải thứ cấp; và đánh giá hài hòa hiệu quả kinh tế doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng. Đặc biệt, sản phẩm đầu ra phải có khả năng tiêu thụ thực tế, thậm chí cần sự hỗ trợ của Nhà nước hoặc chia sẻ trách nhiệm từ đơn vị phát thải.

Dẫn chứng từ kinh nghiệm thực tế, ông Long chia sẻ: “Thực tế, chúng tôi từng tham gia một dự án xử lý khoảng 4 triệu tấn chất thải chứa axit phát sinh từ một nhà máy phân bón lớn, với sự phối hợp nghiên cứu của Viện Vật liệu. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Viện, công nghệ Nhật Bản và phương án thiết kế do chúng tôi xây dựng, dự án đã hình thành quy trình xử lý và tạo ra các sản phẩm có khả năng tiêu thụ trên thị trường. Mặc dù quá trình tiêu thụ sản phẩm có sự hỗ trợ, ưu tiên từ doanh nghiệp phát sinh chất thải, nhưng kết quả cuối cùng là sản phẩm được đưa ra thị trường, qua đó giúp lượng chất thải phát sinh được xử lý và tạo điều kiện duy trì hoạt động ổn định của mô hình”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu ra và sự công khai, ông Long khẳng định: “Tôi cho rằng mục tiêu cuối cùng của việc tái chế tro bay điện rác không chỉ là xử lý được chất thải mà còn phải tạo ra sản phẩm có đầu ra thực tế. Khi sản phẩm được tiêu thụ, quá trình xử lý mới có thể duy trì liên tục, tránh tình trạng chất thải chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác rồi tiếp tục tồn đọng. Bên cạnh các yêu cầu về công nghệ, môi trường và hiệu quả kinh tế, tính minh bạch cũng phải được đặt lên hàng đầu trong quá trình triển khai. Cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước cần bảo đảm mọi hoạt động xử lý, sản xuất đều tuân thủ quy định pháp luật, có cơ sở kiểm chứng và được đánh giá khách quan. Đây không chỉ là điều kiện để chứng minh tính hợp pháp của quy trình công nghệ mà còn là cơ sở bảo đảm an toàn môi trường, bảo vệ lợi ích chung của xã hội”.

Về phía chuyên gia, GS.TS Hoàng Xuân Cơ khẳng định hai yêu cầu quan trọng nhất là minh bạch thông tin và sự tham gia của giới khoa học. Theo ông, mọi dữ liệu doanh nghiệp và kết quả nghiên cứu phải được công khai, đối chiếu qua cơ chế kiểm soát độc lập, thường xuyên để củng cố niềm tin của người dân. Đặc biệt lưu ý yếu tố con người, ông chỉ rõ sự tắc trách hoặc hạn chế năng lực vận hành có thể dẫn đến sự cố môi trường. Vì vậy, song song với công nghệ, cần nâng cao trách nhiệm và giám sát chặt chẽ đội ngũ trực tiếp vận hành từng khâu.

Về trung hạn, Hà Nội cần sớm bố trí điểm tiếp nhận tro bay đóng rắn, đồng thời nghiên cứu, kiểm định nghiêm túc trong 1-2 năm tới xem sản phẩm này có đủ điều kiện làm vật liệu san nền hay không, tuyệt đối không sử dụng đại trà khi chưa đánh giá kỹ. Trăn trở về độ tin cậy của số liệu quan trắc, GS.TS Hoàng Xuân Cơ đề xuất thành phố xây dựng cơ chế thu hút đội ngũ nhà khoa học chuyên sâu, uy tín - kể cả các chuyên gia đã nghỉ hưu - tham gia nghiên cứu, phản biện độc lập để làm nền tảng cho các quyết định quản lý.

Ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội chia sẻ tại buổi toạ đàm. Ảnh: Ngọc Tú.

Trong khi đó, ông Tạ Văn Luân, Phó giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông đề xuất Hà Nội xây dựng chương trình thử nghiệm có kiểm soát với 5 nội dung trọng tâm: lấy mẫu đại diện theo nhiều đợt để phân nhóm đặc tính tro bay; triển khai tuần tự từ phòng thí nghiệm đến thực tế; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đầu vào, quy trình và đầu ra; kiểm định độc lập và thử nghiệm ngâm chiết dài hạn; cuối cùng là đánh giá hiệu quả kinh tế, khả năng tiêu thụ của từng nhóm sản phẩm như gạch không nung, vật liệu làm đường.

Về thời gian thực hiện, ông Luân phân tích: “Theo tôi, có thể xem xét thời gian thực hiện khoảng 12-18 tháng, tùy thuộc vào công nghệ và quy mô triển khai. Giai đoạn đầu cần phân tích đặc tính tro bay, lựa chọn công nghệ và xác định các thông số xử lý tối ưu. Giai đoạn tiếp theo triển khai thử nghiệm ở quy mô pilot để đánh giá khả năng vận hành ổn định, hiệu quả xử lý, tiêu hao nguyên liệu, năng lượng, nước và lượng chất thải thứ cấp phát sinh. Sau đó, lựa chọn các sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp để sản xuất thử nghiệm và đánh giá chất lượng, độ bền cũng như khả năng phát tán các thành phần nguy hại trong quá trình sử dụng. Thứ ba, cần xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá rõ ràng đối với cả nguyên liệu đầu vào, công nghệ xử lý và sản phẩm đầu ra”.

Ông Luân kết luận: “Tôi đề xuất Hà Nội xây dựng một chương trình thí điểm theo hướng kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, kiểm chứng công nghệ và sản xuất thử nghiệm có kiểm soát. Chỉ khi có đầy đủ kết quả đánh giá về hiệu quả xử lý, chất lượng sản phẩm, an toàn môi trường, hiệu quả kinh tế và khả năng tiêu thụ thì mới có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn để xem xét nhân rộng công nghệ. Theo tôi, nguyên tắc quan trọng nhất là không đánh đổi an toàn môi trường để lấy hiệu quả kinh tế, đồng thời cũng không nên chỉ dừng lại ở mục tiêu xử lý chất thải mà cần hướng tới thu hồi tài nguyên và tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng thực tế”.

Đồng thuận với định hướng này, đại diện Công ty Thiên Ý Hà Nội đề xuất lộ trình hành động ba bước cho Thủ đô: Trước mắt, sớm phê duyệt quy trình, chọn đơn vị vận hành bãi chôn lấp và chuẩn bị hạ tầng để giải phóng hơn 91.000 tấn tro tồn lưu tại Sóc Sơn cùng lượng phát sinh hằng ngày. Trong 1-2 năm tới, thành phố cần định hướng công nghệ tái chế phù hợp để doanh nghiệp từng bước chuyển từ chôn lấp sang tài nguyên hóa. Về dài hạn, cần hoàn thiện hành lang pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và phê duyệt công nghệ bài bản để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dây chuyền, biến tro bay thành tài nguyên thứ cấp bền vững.