Ngày 24/11, liên quan đến vụ nổ nghiêm trọng tại Hà Nội khiến nhiều người thương vong, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang tập trung cao độ cho công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực xảy ra sự cố.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đây là sự cố hết sức đáng tiếc, gây thiệt hại lớn về người. Đáng chú ý, khu vực xảy ra vụ nổ là khu tập thể cũ, chất lượng công trình đã xuống cấp, khả năng chịu lực hạn chế. Sau tác động của vụ nổ, kết cấu các công trình có thể bị ảnh hưởng rất lớn.

Do đó, thành phố xác định việc bảo đảm an toàn cho người dân là nhiệm vụ cấp thiết. Ngay sau sự cố, các đơn vị chức năng sẽ khẩn trương triển khai phương án tạm cư, di dời các hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng đến địa điểm an toàn.

"Vụ nổ đã ảnh hưởng lớn đến kết cấu các công trình trong khu vực. Do vậy, thành phố sẽ phải triển khai ngay việc tạm cư đối với các hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Tôi mong muốn người dân đồng thuận, phối hợp di dời đến nơi ở khác để bảo đảm an toàn", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: "Hà Nội sẽ sớm xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ người dân. Cũng rất mong toàn bộ người dân trong khu vực bình tĩnh, yên tâm. Thành phố luôn luôn đồng hành cùng với cả nhân dân".

Sau vụ nổ, người dân khẩn trương thu dọn đồ đạc, di chuyển đến nơi ở an toàn theo yêu cầu của chính quyền thành phố.

Các công trình trong khu tập thể đã xuống cấp theo thời gian, kết cấu cần được kiểm tra, đánh giá sau sự cố.

Trước đó, vụ nổ lớn xảy ra tại một căn nhà nằm sát tuyến đường Nguyễn Văn Tuyết Hà Nội gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP Hà Nội xác nhận nguyên nhân ban đầu là nổ bình gas, khiến 11 người bị thương, 2 người tử vong.

Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung xử lý hiện trường, cứu hộ, cứu nạn và đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ nổ đối với các công trình lân cận, làm cơ sở triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.