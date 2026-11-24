Hà Nội di dời người dân ra khỏi khu tập thể sau vụ nổ lớn trên phố Nguyễn Văn Tuyết
Sau vụ nổ bình gas khiến nhiều người thương vong, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu khẩn trương triển khai phương án di dời các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, do lo ngại kết cấu các công trình đã bị tác động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Ngày 24/11, liên quan đến vụ nổ nghiêm trọng tại Hà Nội khiến nhiều người thương vong, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang tập trung cao độ cho công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực xảy ra sự cố.
Sau vụ nổ, người dân khẩn trương thu dọn đồ đạc, di chuyển đến nơi ở an toàn theo yêu cầu của chính quyền thành phố.
Các công trình trong khu tập thể đã xuống cấp theo thời gian, kết cấu cần được kiểm tra, đánh giá sau sự cố.
Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung xử lý hiện trường, cứu hộ, cứu nạn và đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ nổ đối với các công trình lân cận, làm cơ sở triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ha-noi-di-doi-nguoi-dan-ra-khoi-khu-tap-the-sau-vu-no-lon-tren-pho-nguyen-van-tuyet.html