Hà Nội: Di dời cây xanh, xén vỉa hè làm hầm chui hơn 960 tỷ đồng

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng cây xanh trên các tuyến đường Mễ Trì và Dương Đình Nghệ đang được cắt tỉa, chặt hạ, đánh chuyển để phục vụ thi công hầm chui﻿ tại nút giao Mễ Trì-Dương Đình Nghệ-Vành đai 3.

﻿

Công nhân cùng máy móc chuyên dụng được huy động để cắt tỉa cành, đào gốc, bó bầu và di chuyển cây xanh trên vỉa hè, dải phân cách. Một số cây phải chặt hạ để phục vụ việc bàn giao mặt bằng thi công.

Theo thông tin được báo chí ghi nhận, hơn 30 cây sấu trên vỉa hè đường Dương Đình Nghệ, đoạn trước tòa nhà Keangnam Landmark 72, đã được đào lên, đánh chuyển. Một số cây cảnh trên dải phân cách cũng được di dời.

Dự án xây hầm chui được xác định theo hướng Mễ Trì-Dương Đình Nghệ với quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài hầm 655m (trong đó chiều dài hầm kín 120m, hầm hở 200m và 335m tường chắn, gờ chắn bánh).

Nút giao Mễ Trì-Dương Đình Nghệ kết nối với đường Phạm Hùng và tuyến Vành đai 3 trên cao, phục vụ lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Trong quá trình triển khai, việc tổ chức thi công cần bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu tác động đến cảnh quan và hệ thống cây xanh đô thị.