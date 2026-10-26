Hà Nội di dời cây xanh làm hầm chui hơn 960 tỷ đồng
Cây xanh tại nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ được đánh chuyển về Công viên An Hòa, nhường mặt bằng thi công hầm chui.
Những ngày qua, tại nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ (Hà Nội), công nhân cùng máy móc chuyên dụng tiến hành cắt tỉa, đào gốc, bó bầu và di dời hàng loạt cây xanh để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án hầm chui hơn 960 tỷ đồng.
Các cây được đánh chuyển về Công viên An Hòa (phường Cầu Giấy) để trồng lại và chăm sóc, nhằm bảo tồn cây xanh trong quá trình triển khai dự án giao thông.
Dự án hầm chui nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 7/1/2026, với tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 655 m, quy mô 6 làn xe, gồm 120 m hầm kín, 200 m hầm hở và 335 m tường chắn, gờ chắn bánh.
Hầm chui kết nối đường Mễ Trì với đường Dương Đình Nghệ, đi ngầm dưới đường Phạm Hùng, được kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông khu vực phía Tây Thủ đô và góp phần hạn chế ngập úng tại khu vực trước tòa nhà Keangnam Landmark 72. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-di-doi-cay-xanh-lam-ham-chui-hon-960-ty-dong-169261026075043474.htm