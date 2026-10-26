Hà Nội di dời cây xanh làm hầm chui hơn 960 tỷ đồng

Những ngày qua, tại nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ (Hà Nội), công nhân cùng máy móc chuyên dụng tiến hành cắt tỉa, đào gốc, bó bầu và di dời hàng loạt cây xanh để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án hầm chui hơn 960 tỷ đồng.

Các cây được đánh chuyển về Công viên An Hòa (phường Cầu Giấy) để trồng lại và chăm sóc, nhằm bảo tồn cây xanh trong quá trình triển khai dự án giao thông.

Dự án hầm chui nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 7/1/2026, với tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 655 m, quy mô 6 làn xe, gồm 120 m hầm kín, 200 m hầm hở và 335 m tường chắn, gờ chắn bánh.

Hàng loạt cây xanh trên đường Dương Đình Nghệ được di dời để chuẩn bị mặt bằng xây dựng hầm chui. Ảnh: Tuấn Anh

Hầm chui kết nối đường Mễ Trì với đường Dương Đình Nghệ, đi ngầm dưới đường Phạm Hùng, được kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông khu vực phía Tây Thủ đô và góp phần hạn chế ngập úng tại khu vực trước tòa nhà Keangnam Landmark 72. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Máy xúc đào gốc, đánh chuyển các cây cảnh trên dải phân cách đường Dương Đình Nghệ. Ảnh: Tuấn Anh

Những cây xanh sau khi đào gốc, bó bầu được tập kết chờ vận chuyển. Ảnh: Tuấn Anh

Công nhân cắt tỉa cành, tán cây trước khi đánh chuyển. Ảnh: Tuấn Anh

Những cây cảnh được trồng tại Công viên An Hòa, tạo cảnh quan xanh. Ảnh: Tuấn Anh

Những cây cảnh được trồng tại Công viên An Hòa, tạo cảnh quan xanh. Ảnh: Tuấn Anh

Hàng cây ven hồ tại Công viên An Hòa sau khi được cắt tỉa, phục vụ chỉnh trang cảnh quan. Ảnh: Tuấn Anh