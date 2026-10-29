Hà Nội đi đầu, tạo chuyển biến thực chất

Điểm nhấn là chương trình hành động thực hiện 3 nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Dù mỗi nghị quyết có trọng tâm riêng, thành phố vẫn đặt cả ba trong một chỉnh thể thống nhất, với quá trình tổ chức thực hiện có sự bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau.

Cụ thể hóa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 18-10-2026 thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; cán bộ và công tác cán bộ.

Thành phố Hà Nội xác định đánh giá cán bộ dựa trên hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Trong ảnh: Giải quyết thủ tục cho người dân tại Điểm phục vụ hành chính công Thư Lâm. Ảnh: Nguyễn Quang

Chương trình hành động số 27-CTr/TU cụ thể hóa 3 nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm: Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

3 nghị quyết được ban hành đồng thời, gắn bó chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất. Trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nền tảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức thực hiện.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương thành những nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Yêu cầu đặt ra là tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và nguồn lực; tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ của Thủ đô.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu thực hiện tốt một trong những nhiệm vụ chung là rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật. Nhiệm vụ đặt ra là phải chủ động rà soát, xác định đầy đủ những nội dung cần thể chế hóa; làm rõ văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, cơ quan chịu trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực thực hiện. Việc rà soát không chỉ dừng ở việc thống kê văn bản mà phải gắn với đánh giá khả năng tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện những quy định còn thiếu, chưa thống nhất hoặc chồng chéo.

Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, khi triển khai một chủ trương mới của Trung ương, nếu chỉ dừng ở việc ban hành kế hoạch mà chưa xác định rõ những quy định cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành thì chủ trương khó đi vào thực tiễn. Vì vậy, kết quả rà soát phải làm rõ những nội dung cần hoàn thiện, phương án xử lý và trách nhiệm tổ chức thực hiện; qua đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm các chủ trương được thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ và khả thi.

Để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, Ban Thường vụ Thành ủy cũng xác định rõ nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số và cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, tổ chức bộ máy, theo dõi nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy. Việc này nhằm bảo đảm dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật, kết nối, chia sẻ đồng bộ, thống nhất, đúng thẩm quyền, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được chuyển mạnh từ việc kiểm tra, xử lý khi hạn chế, khuyết điểm đã phát sinh sang chủ động phát hiện, cảnh báo và phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc khắc phục sau kiểm tra, giám sát phải có địa chỉ, thời hạn và kết quả cụ thể, được theo dõi, kiểm chứng đến cùng; kịp thời nhận diện, chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Chương trình hành động triển khai 3 nghị quyết cũng cụ thể hóa 24 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và 13 nhiệm vụ thường xuyên. Với hệ thống nhiệm vụ này, thành phố xác định rõ “đường găng” tiến độ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền thực hiện, sản phẩm và nguồn lực thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, thành phố yêu cầu bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp; rõ việc; rõ thời gian; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền; rõ nguồn lực. Đối với từng nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ thường xuyên, phải xác định tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm chứng kết quả, lấy hiệu quả thực hiện làm thước đo, bảo đảm thực chất, tránh hình thức.

Nhạy bén nắm bắt và nhận diện những vấn đề thực tiễn đặt ra

Phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm đặc biệt của Thủ đô, trong quá trình triển khai Chương trình hành động các nghị quyết, Đảng bộ Thủ đô bảo đảm thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần tiên phong, gương mẫu, tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Một yêu cầu quan trọng nữa là việc đưa các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào cuộc sống cần bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện; kế thừa, tích hợp các nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Đặc biệt, phải khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; không thay thế hoặc giao lại các nhiệm vụ đã được xác định cụ thể tại các chương trình, kế hoạch có liên quan. Cụ thể gồm: Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 1-10-2026 triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 1-4-2026 của Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong kỷ nguyên mới; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 23-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu...

Trong giai đoạn phát triển mới, Thủ đô đã và đang được Trung ương tin tưởng, trao quyền chủ động với đầy đủ cơ sở thể chế, quy hoạch với tầm nhìn dài hạn và các cơ chế, chính sách vượt trội. Để đáp ứng sự tin tưởng của Trung ương, Đảng bộ thành phố Hà Nội nhận thức sâu sắc yêu cầu tập trung nâng tầm năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; bảo đảm hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, thông suốt từ thành phố đến cơ sở.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nhạy bén nắm bắt và nhận diện những vấn đề thực tiễn đặt ra để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá gắn với cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thẩm quyền quản lý, điều hành của chính quyền và quyền làm chủ của nhân dân. Khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo.

Đối với một đô thị đặc biệt như Thủ đô Hà Nội, nếu không đổi mới phương pháp, không đổi mới lề lối làm việc thì sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra với khối lượng ngày càng nhiều và rất khẩn trương như hiện nay. Chính vì vậy, thành phố xác định yêu cầu đặt ra là phải đổi mới công tác cán bộ, trong đó chú trọng đánh giá cán bộ theo hướng thường xuyên, đa chiều, lượng hóa kết quả dựa trên hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Kết quả đánh giá là căn cứ thực chất để đào tạo, giao việc, bố trí, điều chuyển hoặc thay thế cán bộ.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ rõ yêu cầu: Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố cần xác định rõ danh dự, trách nhiệm và niềm tự hào của cán bộ, đảng viên khi được Đảng tin tưởng giao trọng trách. Phải bồi đắp tình yêu và khát vọng cống hiến cho Thủ đô, cho địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức của mình; trăn trở và nỗ lực vì sự phát triển của Thủ đô ở từng cấp, từng ngành. Không để tình trạng cán bộ thiếu trách nhiệm với tập thể và nhiệm vụ chung của thành phố; vô cảm với những trăn trở, khó khăn, thiệt hại của nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy đã và sẽ luôn lắng nghe, đánh giá toàn diện; kịp thời thay thế những trường hợp cán bộ không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, tiếp tục khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo cơ hội để những người có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm được giao nhiệm vụ phù hợp, phát huy năng lực và cống hiến cho Thủ đô.