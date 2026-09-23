Hà Nội: Đêm hội 'Vui Trung thu' tại chùa Quán Sứ

Tham dự đêm hội có sự hiện diện của Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Cố vấn Câu lạc bộ - Trưởng ban Tổ chức; Cư sĩ Nguyễn Bằng Lâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu chiến binh Phật tử; nhà giáo Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Bình Minh; cùng đông đảo quý thầy cô, đại diện các Câu lạc bộ Phật tử, các bậc phụ huynh và hàng trăm em thiếu nhi.

Cư sĩ Diệu Nhân phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Cư sĩ Diệu Nhân đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể đại biểu và các cháu thiếu nhi nhân mùa Tết Trung thu cổ truyền; và cho biết, thông qua chương trình, Ban Tổ chức còn trao tặng cho các em học sinh Trường Chuyên biệt Bình Minh và các em thiếu nhi Phật tử những phần quà ý nghĩa. Đó không chỉ là món quà vật chất mà là tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia ấm áp tình người dưới mái chùa chung.

Không gian đêm hội sôi nổi khi các em nhỏ được hòa mình vào thế giới cổ tích đầy màu sắc, được giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, tham gia các trò chơi dân gian, rước đèn sao lấp lánh và phần thi đố vui có thưởng,...

Những chiếc đèn lồng lung linh sắc màu, nhịp trống múa lân rộn rã cùng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của các em nhỏ trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Chương trình không chỉ mang lại một Tết đoàn viên trọn vẹn niềm vui, mà còn gieo vào tâm hồn trẻ thơ những hạt giống của lòng nhân ái, tình yêu thương và nét đẹp văn hóa truyền thống trong không gian hoan hỷ, thắm tình đạo vị.