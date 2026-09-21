Hà Nội: “Đêm hội trăng rằm” gắn kết cộng đồng tại phường Ô Chợ Dừa

1: Đông đảo thiếu niên, nhi đồng và phụ huynh Tổ dân phố 13, phường Ô Chợ Dừa tham dự chương trình “Đêm hội trăng rằm”.

Tham dự chương trình có bà Đào Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ô Chợ Dừa; ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường; bà Nguyễn Trà Mi, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường; bà Nguyễn Thùy Linh, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Ms Hoa cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, phụ huynh và đông đảo thiếu niên, nhi đồng Tổ dân phố 13.

Khi Tết Trung thu trở thành không gian giáo dục văn hóa

Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Với trẻ em, đây là dịp được xem múa lân, phá cỗ, tham gia các trò chơi và nhận những món quà chứa đựng tình cảm của gia đình, nhà trường và xã hội. Đối với người lớn, Trung thu cũng là dịp nhắc nhở mỗi gia đình và cộng đồng về trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Nhung, Chi ủy viên, Tổ trưởng Tổ dân phố 13 nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thiếu niên, nhi đồng. Thực hiện lời dạy của Người, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tổ dân phố luôn xác định việc chăm lo cho thế hệ trẻ là trách nhiệm chung, đồng thời là niềm vui của mỗi gia đình và toàn xã hội.

Nhìn những gương mặt háo hức của các em trong đêm hội, bà Nguyễn Thị Nhung biểu dương những kết quả mà thiếu niên, nhi đồng Tổ dân phố 13 đạt được trong học tập và rèn luyện. Bà mong các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, kính trọng ông bà, cha mẹ và thầy cô, đoàn kết với bạn bè, tích cực tham gia những hoạt động có ích, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Để tổ chức được một đêm hội chu đáo, bên cạnh vai trò của cấp ủy và ban lãnh đạo tổ dân phố còn có sự chung tay của các đoàn thể, phụ huynh, nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn. Mỗi người đóng góp một phần công sức, từ chuẩn bị địa điểm, trang trí sân khấu đến xây dựng nội dung văn nghệ, trò chơi và quà tặng cho các em.

Thay mặt Tổ dân phố 13, bà Nguyễn Thị Nhung cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường Ô Chợ Dừa, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh và nhà hảo tâm. Bà cũng gửi lời cảm ơn tới Ni sư Thích Đàm Nguyên, trụ trì chùa Thanh Nhàn, đã tạo điều kiện về địa điểm để chương trình được tổ chức thuận lợi.

Sự hỗ trợ ấy cho thấy công tác chăm sóc trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của một cơ quan hay tổ chức riêng lẻ. Khi chính quyền, các đoàn thể, cơ sở tôn giáo, gia đình và người dân cùng tham gia, trẻ em sẽ được thụ hưởng một môi trường sống an toàn, gần gũi và giàu tình cảm.

Sau phần phát biểu của đại diện Tổ dân phố 13 và lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa, không khí đêm hội trở nên sôi động với màn múa lân, các tiết mục văn nghệ cùng nhiều hoạt động vui chơi có thưởng. Tiếng trống lân rộn ràng, những tràng vỗ tay và tiếng cười của trẻ nhỏ đã tạo nên một buổi tối đáng nhớ đối với nhiều gia đình.

Một điểm đáng chú ý của chương trình là phần giao lưu gồm mười lăm câu hỏi bằng tiếng Anh về chủ đề Tết Trung thu do giáo viên Trung tâm Anh ngữ Ms Hoa thực hiện. Nội dung câu hỏi gần gũi với những hình ảnh quen thuộc như chú Cuội, chị Hằng, đèn ông sao và đêm rằm tháng Tám.

Việc đưa tiếng Anh vào hoạt động vui chơi đã tạo thêm nét mới cho chương trình. Các em không chỉ được vui Tết Trung thu mà còn có cơ hội rèn luyện khả năng phản xạ, sự tự tin và vận dụng kiến thức đã học. Nhiều câu hỏi được các em trả lời nhanh chóng, chính xác, tạo nên một sân chơi hào hứng nhưng vẫn có giá trị giáo dục.

Em Nguyễn Ngọc Khánh Linh, chín tuổi, vui vẻ cho biết đây là lần đầu tiên em được trả lời bằng tiếng Anh một câu hỏi liên quan đến sự tích chú Cuội. Dù có phần hồi hộp, em vẫn đưa ra đáp án chính xác và nhận được phần quà từ Ban Tổ chức. Niềm vui của Khánh Linh cũng là niềm vui chung của nhiều em nhỏ khi được học tập thông qua những trò chơi phù hợp với lứa tuổi.

Niềm vui trẻ nhỏ làm gần thêm tình làng nghĩa xóm

Màn múa lân sôi động mang đến không khí vui tươi, rộn ràng cho các em nhỏ trong “Đêm hội trăng rằm”.

Đây là năm đầu tiên Tổ dân phố 13 tổ chức “Đêm hội trăng rằm” sau khi địa bàn được sắp xếp, sáp nhập. Vì vậy, chương trình không chỉ dành cho trẻ em mà còn mang ý nghĩa kết nối các gia đình trong một cộng đồng dân cư mới.

Trong đời sống đô thị, mỗi gia đình đều có công việc và nhịp sinh hoạt riêng. Cơ hội để người dân gặp gỡ, trò chuyện và cùng tham gia một hoạt động chung không phải lúc nào cũng nhiều. Một đêm Trung thu được tổ chức chu đáo có thể trở thành điểm gặp gỡ tự nhiên, giúp người lớn hiểu nhau hơn, trẻ em có thêm bạn bè và khoảng cách giữa các gia đình được rút ngắn.

Anh Nguyễn Quốc Việt chia sẻ: “Các bác đã tổ chức cho các cháu một đêm Trung thu vui vẻ, bổ ích và đầy ý nghĩa”. Theo anh, niềm vui không chỉ đến từ các tiết mục biểu diễn hay những phần quà mà còn từ sự quan tâm chân thành của những người trực tiếp chuẩn bị chương trình.

Chị Nguyễn Hồng Liên cũng đánh giá cao công tác tổ chức của Tổ dân phố 13. Đây là lần đầu tiên chị đưa cháu tham dự chương trình Trung thu tại địa bàn sau sáp nhập. Sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, địa điểm và các hoạt động dành cho trẻ em giúp phụ huynh cảm thấy yên tâm, phấn khởi.

Giá trị của một chương trình dành cho trẻ em không chỉ được đo bằng quy mô sân khấu hay số lượng quà tặng. Điều quan trọng hơn là các em cảm nhận được mình đang được gia đình và cộng đồng quan tâm. Những trải nghiệm giản dị trong đêm Trung thu có thể trở thành ký ức đẹp, theo các em trong suốt quá trình trưởng thành.

Chương trình tại Tổ dân phố 13 cũng cho thấy việc giữ gìn phong tục truyền thống hoàn toàn có thể kết hợp với những nội dung giáo dục hiện đại. Múa lân, câu chuyện chú Cuội, chị Hằng được đặt bên cạnh các câu hỏi tiếng Anh và trò chơi trí tuệ. Cách tổ chức này giúp trẻ em hiểu hơn về văn hóa dân tộc, đồng thời hình thành sự tự tin và hứng thú học tập.

“Đêm hội trăng rằm” đã khép lại nhưng dư âm còn đọng lại trong niềm vui của trẻ nhỏ và sự phấn khởi của các bậc phụ huynh. Từ một hoạt động dành cho thiếu nhi, chương trình trở thành dịp để người dân Tổ dân phố 13 cùng gặp gỡ, sẻ chia và xây dựng nếp sống cộng đồng đoàn kết, trách nhiệm.

Khi trẻ em được quan tâm bằng những việc làm cụ thể, truyền thống văn hóa sẽ được trao truyền một cách tự nhiên. Và khi người dân cùng chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ, mỗi khu dân cư sẽ thực sự trở thành một mái nhà chung gần gũi, an toàn và giàu tình người.