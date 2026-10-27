Hà Nội đề xuất xây tổ hợp thể thao hơn 2.500 tỷ đồng tại Mỹ Đình

Sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng xây dựng tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình (phường Từ Liêm).

Theo tờ trình, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 4,88 ha bao gồm nhiều hạng mục.

Trong đó, hạng mục nhà thi đấu đa năng có quy mô 4 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe. Nơi đây cũng sẽ có khán đài 4 mặt với sức chứa từ 5.000 - 6.000 chỗ ngồi. Công trình này sẽ đảm bảo thi đấu cho nhiều bộ môn như: bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ, đấu kiếm, pickleball...

Một hạng mục khác đề xuất đầu tư là nhà tập luyện 8 tầng nổi. Trong đó, tầng 1 bố trí bể bơi dự kiến có 8 làn bơi. Từ tầng 2 đến tầng 7 dành cho tập luyện các môn: khiêu vũ, thể thao, vật, vovinam, cờ vua, wushu, karate... Riêng tầng 8 dành cho các môn yêu cầu chiều cao trần lớn như: bóng chuyền, bóng rổ.

Ngoài 2 khu vực thi đấu và luyện tập nêu trên, nơi đây dự kiến xây thêm ký túc xá cho vận động viên gồm 17 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe. Công trình này đáp ứng nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt tập trung cho tối thiểu 1.500 vận động viên.

Ngoài ra, khu ký túc xá còn được tích hợp đầy đủ các phòng chức năng: y tế, căng tin, nhà bếp, phòng họp bộ môn, khu sinh hoạt chung...

Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 2.523 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 1.418 tỷ đồng, chi phí thiết bị gần 391 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác hơn 271 tỷ đồng; chi phí dự phòng gần 443 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội hiện quản lý 37 môn và phân môn thể thao.

Thành phố xác định phát triển thể thao thành tích cao là nhiệm vụ quan trọng, gắn với việc nâng cao vị thế thể thao Thủ đô và quảng bá hình ảnh Hà Nội văn minh, hiện đại. Vì vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện huấn luyện, ăn ở và sinh hoạt cho vận động viên được xác định là một trong những yêu cầu cần thiết.

Nội dung này dự kiến được HĐND Thành phố Hà Nội xem xét vào ngày 28/10 tại kỳ họp chuyên đề.