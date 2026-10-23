Hà Nội đề xuất xây mới 6 tuyến đường sắt, tốc độ tối đa 350km/h

Đề xuất xây mới 6 tuyến đường sắt dài khoảng 298km với tốc độ thiết kế cao nhất đạt 350km/h trên trục Bắc - Nam. (Ảnh: Bộ Xây dựng).

Dự thảo quy hoạch chi tiết 11 tuyến đường sắt, 39 ga, gồm 4 ga đầu mối và 35 ga trung gian, ga kỹ thuật. Quy hoạch còn đề cập tổ hợp công nghiệp và các nút giao đường sắt trong khu vực.

Trong số 11 tuyến, có 5 tuyến hiện hữu với tổng chiều dài khoảng 179km trong phạm vi nghiên cứu, gồm Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến này sẽ được nâng cấp, cải tạo để khai thác an toàn.

Sáu tuyến xây mới có tổng chiều dài khoảng 298km trong phạm vi nghiên cứu. Hai tuyến vành đai gồm vành đai phía Đông, đi qua Ngọc Hồi - Thường Tín - Kim Sơn, và vành đai phía Tây, kết nối Thạch Lỗi - Tây Hà Nội - Ngọc Hồi, Thường Tín.

Bốn tuyến còn lại gồm đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Hà Nội - Đồng Đăng. Theo đề xuất, toàn bộ 6 tuyến xây mới đều là đường đôi, sử dụng khổ đường 1.435mm.

Về phân cấp kỹ thuật, hai tuyến tốc độ cao Bắc - Nam và Hà Nội - Quảng Ninh thuộc cấp đặc biệt. Tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng thuộc cấp 1; hai tuyến vành đai phía Đông, phía Tây thuộc cấp 3.

Tốc độ thiết kế cao nhất được đề xuất cho tuyến Bắc - Nam là 350km/h. Tuyến Hà Nội - Quảng Ninh đạt từ 200km/h trở lên; hai tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng đạt 160km/h. Hai tuyến vành đai có tốc độ thiết kế 120km/h.

Về tải trọng trục, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh được đề xuất mức 17 tấn/trục, trong khi 5 tuyến còn lại là 22,5 tấn/trục. Cả 6 tuyến đều sử dụng sức kéo điện với hệ thống điện xoay chiều AC25kV, tần số 50Hz.

Hệ thống thông tin trên các tuyến được định hướng áp dụng mạng cáp quang chuẩn Gigabit Ethernet (GbE), thông tin vô tuyến và tổng đài IP. Các tiêu chuẩn này áp dụng cho cả 6 tuyến.

Riêng về tín hiệu, hai tuyến tốc độ cao Bắc - Nam và Hà Nội - Quảng Ninh sử dụng liên khóa điện tử, đóng đường phân khu di động trên nền tảng sóng vô tuyến, tín hiệu buồng lái và điều khiển tập trung (CTC).

Bốn tuyến còn lại áp dụng liên khóa điện tử, đóng đường tự động một phân khu, tín hiệu đèn màu tại ga, điều khiển tập trung cùng các hệ thống ATP, ATS, ATO.

Các tiêu chuẩn được đề xuất nhằm định hướng đầu tư mạng lưới đường sắt đầu mối Hà Nội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải và tăng cường kết nối liên vùng.