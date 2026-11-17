Theo kết quả rà soát của Sở Xây dựng Hà Nội, trong khu vực Vành đai 3 có 301 vị trí được quy hoạch làm bãi đỗ xe. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng quỹ đất, khả năng giải phóng mặt bằng và điều kiện đầu tư, các vị trí được phân loại theo mức độ ưu tiên nhằm xây dựng lộ trình triển khai phù hợp.

Ảnh minh hoạ

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đề xuất đưa 14 vị trí vào nhóm ưu tiên cao nhất, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026–2028, với tổng quy mô 3.714 chỗ đỗ xe.

Những vị trí này chủ yếu nằm tại khu vực nội đô lịch sử, gần bệnh viện, trường học và các nút giao thông có nhu cầu đỗ xe lớn. Phần lớn là các khu đất sạch hoặc đất công, như vườn hoa, quảng trường, không gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Việc lựa chọn các vị trí có điều kiện triển khai thuận lợi được kỳ vọng giúp thành phố sớm bổ sung nguồn cung chỗ đỗ xe, giảm áp lực lên hệ thống giao thông tĩnh, đặc biệt tại những khu vực có mật độ dân cư và phương tiện cao.

Bên cạnh nhóm ưu tiên triển khai sớm, Sở Xây dựng cũng xác định các vị trí cần tiếp tục hoàn thiện điều kiện đầu tư trong những giai đoạn tiếp theo.

Trong đó, nhóm ưu tiên trung bình tập trung tại khu vực nội thành và các địa bàn giáp ranh, còn tồn tại một số khó khăn về mặt bằng hoặc cần điều chỉnh quy hoạch chi tiết, dự kiến thực hiện giai đoạn 2028–2032.

Đối với những vị trí nằm xa trung tâm, gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện được định hướng sau năm 2032 hoặc nghiên cứu điều chỉnh chức năng sử dụng đất nếu không còn phù hợp.

Nghiên cứu cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư

Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất nghiên cứu mô hình đầu tư công kết hợp quản lý, vận hành bởi doanh nghiệp tư nhân (O&M).

Theo phương án này, Nhà nước đầu tư hạ tầng cốt lõi, sau đó lựa chọn doanh nghiệp thông qua đấu thầu để tổ chức vận hành, khai thác công trình.

Ngoài ra, các hình thức đầu tư như BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) và BLT (xây dựng – thuê dịch vụ – chuyển giao) cũng được xem xét nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội tham gia phát triển hệ thống bãi đỗ xe.

Sở Xây dựng đồng thời kiến nghị nghiên cứu áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô và quy định của Chính phủ để đẩy nhanh quá trình đầu tư.

Trong đó, có đề xuất xem xét hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với các dự án bãi đỗ xe triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Việc ưu tiên những khu đất có khả năng triển khai sớm, kết hợp đa dạng hóa hình thức đầu tư được kỳ vọng tạo chuyển biến trong phát triển hạ tầng giao thông tĩnh của Hà Nội.

Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân, hạn chế tình trạng phương tiện dừng, đỗ trái phép dưới lòng đường, trên vỉa hè, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và cải thiện diện mạo đô thị.