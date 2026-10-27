Hà Nội đề xuất tiếp nhận hơn 4.006 ha từ Phú Thọ

UBND thành phố Hà Nội đề xuất điều chỉnh hơn 4.006 ha diện tích tự nhiên thuộc tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý, bổ sung vào địa giới hành chính xã Ba Vì và xã Yên Xuân. Phương án nhằm thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm trực tiếp liên quan.

Nội dung trên được nêu trong Tờ trình số 432/TTr-UBND ngày 27/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội gửi HĐND thành phố về việc xem xét, cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo tờ trình, tổng diện tích đề xuất điều chỉnh gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm trên địa bàn xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, diện tích dự kiến điều chỉnh từ xã Thịnh Minh là 2.171,15 ha; xã Lương Sơn 742,32 ha và phường Kỳ Sơn 1.092,91 ha. Phạm vi chi tiết, tọa độ đường địa giới và diện tích phân bổ về xã Ba Vì, xã Yên Xuân tiếp tục được rà soát, đối soát trên cùng nền bản đồ, hệ tọa độ quốc gia và thực địa.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, Vườn quốc gia Ba Vì là rừng đặc dụng có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, nguồn nước và môi trường sinh thái; gắn với không gian văn hóa Tản Viên - Ba Vì và phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Thủ đô.

Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao về UBND thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ và Quyết định số 1040/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia vẫn nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.

Việc điều chỉnh địa giới được đề xuất nhằm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm; nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng, quốc phòng, an ninh; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của hai địa phương và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo phương án, đường địa giới được nghiên cứu theo địa hình, địa vật ổn định như tuyến giao thông, sông, suối, sống núi, ranh công trình, khu dân cư, thửa đất và dự án, bảo đảm thuận lợi cho quản lý, cắm mốc và lập hồ sơ địa giới. Hai địa phương tiếp tục rà soát để hạn chế chia cắt bất hợp lý khu dân cư, thửa đất, công trình, dự án và đường giao thông.

Phương án không làm phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới; không thay đổi tên gọi, trung tâm hành chính của xã Ba Vì, xã Yên Xuân thuộc Hà Nội và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn thuộc Phú Thọ.

Đối với khu vực có dân cư, nhất là vùng đệm tại xã Thịnh Minh, hai địa phương sẽ đánh giá khoảng cách tiếp cận trụ sở hành chính, trường học, cơ sở y tế và có giải pháp hỗ trợ trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tờ trình nêu nguyên tắc duy trì liên tục các dịch vụ giáo dục, y tế, an sinh xã hội và dịch vụ công thiết yếu; không để học sinh, người bệnh, đối tượng chính sách bị gián đoạn quyền lợi do thay đổi địa giới. Giấy tờ đã cấp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục có giá trị pháp lý theo quy định; việc cập nhật địa chỉ hành chính thực hiện theo lộ trình, không yêu cầu đổi giấy tờ đồng loạt khi pháp luật không bắt buộc.

Cùng với đó, các địa phương rà soát, bàn giao hồ sơ, dữ liệu về dân cư, đất đai, hộ tịch, thuế, bảo hiểm, giáo dục, y tế và các lĩnh vực liên quan; xác định cơ quan tiếp nhận hồ sơ đang giải quyết, bảo đảm không gián đoạn thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Về kết quả lấy ý kiến nhân dân, theo tờ trình, từ ngày 22 đến 25/10/2026, 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến đối với Đề án. Toàn thành phố có 2.584.383 hộ gia đình; thu về 2.496.570 phiếu, đạt 96,60%. Trong đó, 2.454.455 hộ tán thành, tương đương 94,97% tổng số hộ gia đình; 39.310 hộ không tán thành và 2.805 phiếu không hợp lệ.

UBND thành phố Hà Nội trình HĐND thành phố khóa XVII, kỳ họp thứ 7 xem xét, cho ý kiến đối với Đề án và thông qua dự thảo nghị quyết. Sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND thành phố, UBND thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ hoàn thiện hồ sơ, rà soát, thống nhất diện tích, dân số, tuyến địa giới và bản đồ để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định…