Hà Nội đề xuất thu phí trông giữ xe không tiền mặt, dữ liệu phải cập nhật trong 10 giây

Theo phương án đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến, các bãi đỗ xe, điểm trông giữ phương tiện có thu phí, từ bến xe đến chung cư và trung tâm thương mại, sẽ phải triển khai thanh toán điện tử và kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý tập trung của thành phố.

Mở rộng thanh toán điện tử tại các điểm trông giữ xe

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy định về ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ phương tiện. Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời cập nhật dữ liệu hoạt động của các điểm đỗ xe về hệ thống quản lý chung.

Phạm vi dự kiến áp dụng gồm bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe tạm thời và những khu vực đỗ xe thu phí tại chung cư, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, bệnh viện, trường học trên địa bàn thành phố. Những khu vực đỗ xe nội bộ của cơ quan, tổ chức hoặc hộ gia đình không kinh doanh dịch vụ trông giữ sẽ không thuộc diện bắt buộc.

Các điểm trông giữ xe tại Hà Nội được đề xuất ứng dụng công nghệ trong quản lý, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý tập trung của thành phố. Ảnh minh họa

Với ô tô, các bãi đỗ và điểm trông giữ phải sử dụng công nghệ trong quản lý, đồng thời triển khai thu phí điện tử không dừng. Thanh toán qua tài khoản giao thông được xác định là phương thức ưu tiên. Nếu phương tiện chưa có thẻ đầu cuối hoặc tài khoản chưa đáp ứng điều kiện giao dịch, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Đối với xe máy, đơn vị trông giữ cũng phải ứng dụng công nghệ vào quá trình quản lý, vận hành và kết nối dữ liệu với cơ quan nhà nước. Các hình thức thanh toán được dự kiến triển khai gồm thanh toán tự động, quét mã QR và những phương thức điện tử phù hợp khác.

Tiền mặt vẫn có thể được chấp nhận trong một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn hệ thống thanh toán hoặc phần mềm quản lý gặp trục trặc, hay khách hàng không thể thực hiện giao dịch điện tử do nguyên nhân khách quan. Khi đó, đơn vị trông giữ phải ghi nhận giao dịch trên hệ thống, lập chứng từ và đánh dấu rõ đây là trường hợp thanh toán tiền mặt ngoại lệ trong dữ liệu gửi về thành phố. Mức thu không được vượt giá dịch vụ đã niêm yết.

Ngược lại, khi hệ thống hoạt động bình thường, đơn vị khai thác không được ép khách hàng trả tiền mặt hoặc từ chối phương thức thanh toán không tiền mặt hợp lệ. Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu không được buộc người gửi xe phải gắn thêm thẻ định danh riêng, mở tài khoản do đơn vị vận hành cung cấp hoặc mua thiết bị, dịch vụ đi kèm như điều kiện bắt buộc để sử dụng dịch vụ trông giữ xe.

Thông tin về giá, cách tính phí và phương thức thanh toán phải được công khai tại lối vào và khu vực thanh toán. Khách hàng được cung cấp thông tin về thời điểm phương tiện vào, ra và số tiền phải trả thông qua biên nhận điện tử hoặc chứng từ phù hợp.

Các đơn vị khai thác còn phải bố trí ít nhất hai kênh tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, trong đó có số điện thoại và một kênh trực tuyến hoặc văn bản. Trường hợp thu sai, việc xử lý và hoàn trả tiền phải được thực hiện trong vòng 3 ngày làm việc.

Dữ liệu bãi đỗ phải cập nhật gần như tức thời

Không chỉ thay đổi phương thức thu phí, dự thảo còn yêu cầu các điểm trông giữ xe kết nối với hệ thống quản lý thông tin bãi đỗ tập trung của Hà Nội. Dữ liệu cần truyền gồm thông tin đơn vị vận hành, địa điểm, diện tích, thời hạn cấp phép, số chỗ đỗ còn trống, biển số và loại phương tiện, thời gian vào – ra, số tiền thanh toán cùng tình trạng xuất hóa đơn điện tử.

Đáng chú ý, thông tin về lượt phương tiện ra vào và sự thay đổi số chỗ đỗ phải được truyền ngay sau khi phát sinh, với độ trễ tối đa 10 giây. Trong trường hợp mất kết nối, hệ thống tại bãi phải lưu dữ liệu chưa gửi trong ít nhất 72 giờ và tự động đồng bộ trở lại khi đường truyền được khôi phục.

Theo dự thảo, dữ liệu phương tiện ra vào và tình trạng chỗ đỗ phải được cập nhật gần như tức thời, với độ trễ tối đa 10 giây. Ảnh minh họa

Dự thảo đồng thời nghiêm cấm hành vi can thiệp trái phép vào thiết bị, phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu; cố tình ngắt kết nối nhằm che giấu doanh thu, né tránh việc xuất hóa đơn điện tử hay cản trở hoạt động kiểm tra, giám sát.

Đối với thông tin cá nhân, hình ảnh phương tiện, biển số và dữ liệu giao dịch phải được bảo vệ theo quy định pháp luật. Việc thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc mua bán trái phép lịch sử di chuyển và thông tin thanh toán đều bị nghiêm cấm.

Đơn vị khai thác được chủ động lựa chọn công nghệ, thiết bị phù hợp với quy mô và điều kiện hoạt động của bãi đỗ. Tuy nhiên, hệ thống phải tương thích với nền tảng quản lý chung, không gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông hoặc làm phát sinh ùn tắc.

Các bãi đỗ đang xây dựng và điểm trông giữ tạm thời được cấp phép mới chỉ được đưa vào khai thác khi đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ theo dự thảo. Mỗi giao dịch phải có hóa đơn hoặc chứng từ được lập và cung cấp cho khách hàng; những đơn vị thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử phải kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Về xử lý vi phạm, khi phát hiện đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản và ấn định thời gian khắc phục không quá 30 ngày. Nếu hết thời hạn mà vi phạm vẫn chưa được xử lý, điểm trông giữ xe tạm thời có thể bị đình chỉ hoạt động, thu hồi hoặc không được cấp lại giấy phép. Các đơn vị khác sẽ bị xem xét xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính và pháp luật chuyên ngành.

Những nội dung trên hiện nằm trong dự thảo đang được lấy ý kiến; phạm vi áp dụng và các yêu cầu cụ thể sẽ phụ thuộc vào quy định chính thức được ban hành.