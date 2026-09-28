Hà Nội đề xuất thử nghiệm 'taxi bay'

Ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát đề xuất mô hình phát triển kinh tế tầm thấp, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự hành - Ehang.

Một trong những nội dung đáng chú ý của thỏa thuận là đề xuất thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay EH216-S, thường được gọi là "taxi bay", phục vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm có kiểm soát đề xuất mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự hành EHang, góp phần xây dựng mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp của Thành phố Hà Nội.

Hai bên cùng đề xuất thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tiến hành thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay EH-216S, xây dựng mô hình quản lý giao thông hệ thống máy bay không người lái và xây dựng mô hình trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chia thành 4 giai đoạn.

Đồng thời, nghiên cứu triển khai mô hình kinh tế tầm thấp thương mại phù hợp sau khi có kết quả thử nghiệm có kiểm soát và được đánh giá đạt hiệu quả.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cùng Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác (Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ).

Song song với phương tiện bay, các bên sẽ nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý giao thông đối với hệ thống máy bay không người lái và trung tâm điều hành khai thác (OCC).

Sau khi có kết quả thử nghiệm có kiểm soát và được đánh giá đạt hiệu quả, mô hình kinh tế tầm thấp thương mại phù hợp sẽ tiếp tục được nghiên cứu triển khai.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, mô hình thử nghiệm taxi bay hiện chưa có tiền lệ và quyết định đồng hành này là bước đi vô cùng mạnh mẽ của chính quyền thành phố, nhằm tạo ra động lực kinh tế mới, kéo theo sự phát triển của hàng loạt lĩnh vực như dữ liệu, hạ tầng, đào tạo nhân lực, đặc biệt là ngành kỹ thuật hàng không mới, đồng thời góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu ùn tắc giao thông cho thành phố.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty Hưng Việt cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, xây dựng đề xuất thí điểm theo mô hình sandbox để trình thành phố xem xét, phê duyệt.