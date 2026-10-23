Hà Nội đề xuất thêm tuyến buýt kết nối Bến xe Yên Sở

Nhiều tuyến xe buýt kết nối với Bến xe Yên Sở. Ảnh: Tuấn Lương

Bến xe Yên Sở được đưa vào khai thác từ ngày 10-10, với lưu lượng dự kiến khoảng 990 lượt xe/ngày. Việc đưa bến xe vào hoạt động góp phần giảm tải cho Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thiện mạng lưới xe buýt kết nối.

Sở Xây dựng đề xuất kéo dài điểm đầu cuối tuyến buýt số 59 từ điểm đỗ xe buýt Yên Sở, gần trụ sở UBND phường Yên Sở, về Bến xe Yên Sở. Với tuyến số 16, điểm đầu cuối dự kiến chuyển từ Bến xe Nước Ngầm về Bến xe Yên Sở.

Trước đó, thành phố đã chấp thuận phương án chuyển điểm đầu cuối tuyến này về điểm đỗ xe buýt Yên Sở, nhưng chưa triển khai do chưa thi công mở rộng Quốc lộ 1A.

Để hạn chế tăng khối lượng vận hành, Sở Xây dựng đề xuất giảm tần suất khai thác. Tuyến số 16 giảm từ 162 xuống 136 lượt xe/ngày; tuyến số 59 giảm từ 120 xuống 112 lượt xe/ngày. Sau điều chỉnh, cự ly tuyến số 16 tăng từ 14,15km lên 16,45km, tuyến số 59 tăng từ 38,2km lên 40,55km. Số lượng phương tiện kế hoạch và phương tiện vận doanh của cả hai tuyến được giữ nguyên.

Cùng với đó, lộ trình chiều về của các tuyến buýt số 04 và 48 dự kiến được điều chỉnh để xe vào đón, trả khách tại sảnh trước Bến xe Yên Sở. Phương án không làm phát sinh cự ly tuyến, góp phần bảo đảm an toàn và thuận tiện cho hành khách.

Ngoài các tuyến trên, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát những tuyến buýt có điểm tập kết gần Bến xe Yên Sở, gồm các tuyến số 05, 06C-D, 25, 26, 30, 32, 37 và 39. Việc điều chỉnh sẽ căn cứ lưu lượng khai thác của các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tại bến xe và nhu cầu trung chuyển thực tế.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, việc chuyển điểm đầu cuối hai tuyến số 16 và 59 không làm mất vùng phục vụ hiện tại, đồng thời mở rộng phạm vi phục vụ đến bến xe mới.