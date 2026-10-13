Hà Nội đề xuất thanh toán không tiền mặt tại toàn bộ điểm trông giữ xe

Theo dự thảo quyết định do UBND thành phố Hà Nội đưa ra lấy ý kiến, các bến xe, bãi đỗ và điểm trông giữ xe tạm thời phải từng bước ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành và thanh toán dịch vụ. Quy định cũng áp dụng đối với khu vực đỗ xe có thu tiền tại chung cư, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, bệnh viện và trường học. Các điểm đỗ xe nội bộ không kinh doanh dịch vụ trông giữ xe không thuộc diện bắt buộc thực hiện.

Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu 100% điểm trông giữ, bãi đỗ ô tô áp dụng công nghệ và thu giá dịch vụ bằng hình thức điện tử không dừng, ưu tiên sử dụng tài khoản giao thông. Trường hợp phương tiện chưa đáp ứng điều kiện thanh toán, người gửi xe có thể lựa chọn phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Đối với xe máy, các điểm trông giữ phải ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành và kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước. Người dân có thể thanh toán tự động, quét mã QR hoặc sử dụng phương thức điện tử phù hợp.

Theo lộ trình dự thảo, 100% bến xe loại 1 phải hoàn thành ứng dụng công nghệ trước ngày 31/12/2026; bến xe loại 2 thực hiện theo thời hạn quy định.

Dự thảo đề xuất kết nối các đơn vị khai thác với hệ thống quản lý thông tin bãi đỗ tập trung của thành phố. Dữ liệu gồm thông tin đơn vị vận hành, vị trí, diện tích, thời hạn cấp phép, số chỗ còn trống, biển số xe, thời gian phương tiện ra vào, số tiền thanh toán và tình trạng xuất hóa đơn điện tử. Thông tin về lượt xe và chỗ đỗ phải được cập nhật gần như tức thời, với độ trễ tối đa 10 giây.

Khi mất kết nối, hệ thống vẫn phải ghi nhận giao dịch, lưu dữ liệu chưa truyền tối thiểu 72 giờ và tự động đồng bộ khi đường truyền được khôi phục. Dữ liệu biển số, hình ảnh phương tiện, lịch sử di chuyển và thanh toán phải được bảo vệ theo quy định về dữ liệu cá nhân.

Dự thảo cũng quy định rõ việc bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ. Các điểm trông giữ phải công khai giá, thời gian tính giá và phương thức thanh toán; cung cấp biên nhận điện tử hoặc chứng từ phù hợp sau giao dịch. Trường hợp thu sai, đơn vị khai thác phải xử lý và hoàn trả khoản chênh lệch trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Đối với các điểm trông giữ mới, dự thảo yêu cầu đáp ứng điều kiện ứng dụng công nghệ trước khi đưa vào khai thác. Nếu phát hiện chưa bảo đảm điều kiện, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khắc phục trong thời hạn không quá 30 ngày; trường hợp không thực hiện có thể bị đình chỉ hoặc xử lý theo quy định.

Việc lấy ý kiến dự thảo là bước hướng tới hiện đại hóa hoạt động trông giữ xe, tăng tính minh bạch trong thu phí, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát và bảo vệ quyền lợi người dân.