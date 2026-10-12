Hà Nội đề xuất thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ xe

UBND TP. Hà Nội đang xây dựng dự thảo quyết định quy định về ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn, hướng tới hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao tính minh bạch trong thu phí và tạo thuận lợi cho người dân.

Một điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt ở Hà Nội. Ảnh Internet

Theo dự thảo, các bến xe, bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe tạm thời và khu vực tổ chức trông giữ phương tiện có thu phí phải đáp ứng những yêu cầu về ứng dụng công nghệ, thanh toán điện tử và chia sẻ dữ liệu.

Quy định dự kiến không áp dụng đối với các khu vực chỉ phục vụ nhu cầu trông giữ phương tiện nội bộ, không tổ chức dịch vụ có thu tiền.

Đề xuất 100% điểm trông giữ ô tô áp dụng thanh toán điện tử không dừng

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là yêu cầu toàn bộ điểm trông giữ ô tô áp dụng hình thức thanh toán điện tử không dừng, ưu tiên sử dụng tài khoản giao thông.

Đối với xe máy, các cơ sở trông giữ cũng phải ứng dụng công nghệ và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR hoặc các phương thức điện tử phù hợp.

Việc thu tiền mặt chỉ được xem xét trong trường hợp hệ thống thanh toán gặp sự cố hoặc người sử dụng dịch vụ không thể thực hiện giao dịch điện tử vì lý do khách quan. Các giao dịch ngoại lệ phải được ghi nhận và cấp chứng từ, hóa đơn theo quy định.

Cùng với phương thức thanh toán, dự thảo yêu cầu các cơ sở trông giữ phương tiện trang bị hệ thống nhận diện xe, thiết bị đọc thông tin định danh, hệ thống kiểm soát phương tiện ra vào và phần mềm quản lý có khả năng tự động tính phí.

Toàn bộ giao dịch phải được ghi nhận đầy đủ, bảo đảm minh bạch về mức phí, thời gian gửi xe và tình trạng thanh toán.

Đáng chú ý, dữ liệu liên quan đến biển kiểm soát, loại phương tiện, thời gian ra vào, tình trạng chỗ đỗ, thông tin thanh toán và hóa đơn phải được chia sẻ với hệ thống thông tin quản lý tập trung của thành phố.

Việc truyền dữ liệu phải được duy trì liên tục, bảo đảm tính chính xác, kịp thời. Trường hợp xảy ra sự cố kết nối, đơn vị vận hành có trách nhiệm lưu trữ thông tin để đồng bộ sau khi hệ thống được khôi phục.

Thu sai phí phải hoàn trả trong 3 ngày làm việc

Bên cạnh những yêu cầu về công nghệ, dự thảo cũng đặt ra trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh dịch vụ trông giữ phương tiện trong việc công khai thông tin và bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Theo đó, các cơ sở phải niêm yết rõ mức giá, cách tính thời gian trông giữ và phương thức thanh toán được chấp nhận.

Người sử dụng dịch vụ được cung cấp thông tin giao dịch và chứng từ điện tử. Các đơn vị vận hành phải bố trí ít nhất hai kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của khách hàng.

Đối với trường hợp phát hiện thu phí không đúng quy định, dự thảo yêu cầu đơn vị trông giữ xe hoàn trả khoản tiền thu sai trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Ngoài ra, những đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ, thanh toán và kết nối dữ liệu có thể bị yêu cầu khắc phục trong thời hạn tối đa 30 ngày.

Đối với các điểm trông giữ xe tạm thời, nếu không đáp ứng yêu cầu, giấy phép hoạt động có thể bị đình chỉ, thu hồi hoặc không được gia hạn theo quy định.

Phấn đấu hoàn thành ứng dụng công nghệ tại các bến xe loại 1 trong năm 2026

Về lộ trình triển khai, dự thảo đặt mục tiêu 100% bến xe loại 1 trên địa bàn Hà Nội ứng dụng công nghệ trước ngày 31/12/2026.

Đối với các bến xe loại 2 và những điểm trông giữ phương tiện khác, việc triển khai sẽ thực hiện theo tiến độ được quy định.

Riêng các bãi đỗ xe mới và điểm trông giữ xe tạm thời được cấp phép mới, dự thảo yêu cầu chỉ được đưa vào hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện về công nghệ và kết nối dữ liệu.

UBND TP. Hà Nội dự kiến giao Sở Xây dựng làm đầu mối quản lý hệ thống thông tin tập trung, theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện. Các sở, ngành cùng chính quyền xã, phường có trách nhiệm phối hợp giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ phương tiện được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng thu phí thiếu minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước hình thành hệ thống giao thông đô thị hiện đại.