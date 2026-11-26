Phân định rõ vai trò từng cấp

Dự thảo được xây dựng nhằm thay thế Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019. Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo xác định UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP về quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình trên địa bàn được giao.

UBND cấp xã tại Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng theo phân cấp, ủy quyền; kiểm tra điều kiện khởi công, việc tuân thủ giấy phép xây dựng hoặc điều kiện miễn giấy phép.

Trong quá trình thi công, chính quyền cấp xã tổ chức theo dõi, kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện vi phạm và yêu cầu dừng thi công theo quy định.

Khi phát hiện công trình vi phạm, UBND cấp xã thực hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan liên quan để xử lý.

Địa phương cũng được giao tổ chức cưỡng chế thi hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do người có thẩm quyền thuộc Sở Xây dựng hoặc cơ quan khác ban hành đối với công trình trên địa bàn.

Trong khi đó, Sở Xây dựng được giao hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã và Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ. Sở cũng tổ chức kiểm tra, phúc tra thường xuyên hoặc đột xuất kết quả kiểm tra, hồ sơ xử lý vi phạm của các đơn vị này, kịp thời hướng dẫn khắc phục sai sót và đề xuất xử lý trách nhiệm cán bộ thiếu trách nhiệm.

Dự thảo đồng thời quy định UBND cấp xã thực hiện biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm theo quy định.

Chính quyền cấp xã có trách nhiệm phân công phòng chuyên môn tham mưu công tác quản lý trật tự xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị và đánh giá người đứng đầu phòng chuyên môn gắn với kết quả quản lý trên địa bàn.

Đối với các công trình nằm trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý trong phạm vi được giao.

Ban Quản lý tiếp nhận thông báo khởi công, kiểm tra điều kiện khởi công, theo dõi quá trình thi công và yêu cầu dừng thi công khi phát hiện vi phạm.

Tuy nhiên, dự thảo quy định UBND cấp xã nơi có công trình là đơn vị chủ trì lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả và cưỡng chế theo thẩm quyền.

Ban Quản lý có trách nhiệm chuyển hồ sơ, tài liệu, cử người phối hợp và theo dõi kết quả xử lý.

Với công trình xây dựng nằm trên địa bàn từ hai xã, phường trở lên, UBND cấp xã nơi phát hiện hành vi vi phạm đầu tiên hoặc nơi có phần diện tích công trình lớn hơn sẽ chủ trì quản lý, phối hợp với địa phương còn lại.

Nếu các địa phương không thống nhất, vụ việc được báo cáo Sở Xây dựng hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Tăng trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu

Dự thảo quy định cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng khi phát hiện vi phạm phải yêu cầu dừng thi công và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Trường hợp phát hiện công trình thuộc phạm vi quản lý của cơ quan khác, đơn vị phát hiện phải thông báo bằng văn bản, kèm hồ sơ, tài liệu để chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công có trách nhiệm chấp hành nghiêm quy định pháp luật về xây dựng.

Đối với chủ đầu tư, dự thảo yêu cầu chấp hành nghiêm quy định pháp luật về xây dựng, dừng thi công công trình vi phạm và thực hiện các yêu cầu trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ đầu tư phải chấp hành quyết định xử lý, không tự ý đấu nối, sử dụng dịch vụ điện, nước trong thời gian áp dụng biện pháp ngừng cung cấp; đồng thời chịu chi phí tổ chức cưỡng chế và bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

Trường hợp không chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, chủ đầu tư có thể bị xem xét thu hồi giấy phép xây dựng, đồng thời bị xem xét không giao các dự án khác trên địa bàn thành phố cho đến khi chấp hành xong quyết định xử lý.

Với những vi phạm gây hậu quả lớn hoặc ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm, nội dung vi phạm, hình thức xử phạt và việc khắc phục hậu quả phải được công khai theo quy định.

Đối với nhà thầu tư vấn thiết kế, dự thảo yêu cầu hồ sơ thiết kế phải tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu tư vấn giám sát phải giám sát thi công theo giấy phép, quy hoạch và thiết kế được duyệt; khi phát hiện vi phạm tại công trình do mình giám sát, phải đề xuất chủ đầu tư khắc phục và gửi văn bản thông báo UBND cấp xã nơi có công trình.

Nhà thầu thi công có trách nhiệm dừng thi công khi công trình đã có biên bản vi phạm hành chính hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu không chấp hành, nhà thầu bị xử lý theo quy định về xử lý vi phạm hành chính và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng; trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị xem xét không cho tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố.

Một nội dung khác là yêu cầu lập, cập nhật hồ sơ quản lý trật tự xây dựng đối với từng công trình, bảo đảm đầy đủ, chính xác từ khi tiếp nhận thông báo khởi công đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Hồ sơ được ưu tiên số hóa trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý trật tự xây dựng dùng chung của thành phố.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị được giao chủ trì xây dựng, vận hành hệ thống dữ liệu này, kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu về đất đai, quy hoạch, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, ứng dụng hệ thống giám sát thông minh, nền tảng số dùng chung phục vụ tra cứu, kiểm tra và phát hiện vi phạm. Dự kiến, quy định sẽ được trình UBND TP Hà Nội xem xét, ban hành trong năm 2026.