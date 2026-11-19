Hà Nội đề xuất tăng thêm số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về khung số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội theo điểm b khoản 1 Điều 6 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16.

Theo đó, về khung số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã, cơ quan soạn thảo đề xuất mỗi đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội có không quá 03 Phó Chủ tịch UBND.

Lý giải đề xuất trên, UBND TP Hà Nội cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp từ ngày 01/7/2025, thành phố Hà Nội có 126 đơn vị hành chính cấp xã (51 phường, 75 xã).

Theo khung hiện hành, Thành phố có 63 đơn vị được bố trí tối đa 03 Phó Chủ tịch và 63 đơn vị được bố trí tối đa 02 Phó Chủ tịch; với tổng số Phó Chủ tịch UBND cấp xã hiện có là 249 người (tính đến ngày 15/10/2026).

Trong khi đó, quy mô các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp lớn hơn nhiều so với trước đây, dân số toàn thành phố khoảng 8,7 triệu người, bình quân khoảng 69.000 người/đơn vị hành chính cấp xã (có tới 99 đơn vị có quy mô dân số trên 50.000 người).

Bên cạnh đó, cấp xã phải tiếp nhận phần lớn nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyện trước đây cùng các nhiệm vụ phân cấp mới theo Luật Thủ đô.

Đặc thù của Thủ đô đòi hỏi các xã, phường phải giải quyết khối lượng lớn nhiệm vụ trọng tâm như: bảo đảm an ninh trật tự sự kiện chính trị - đối ngoại, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng các dự án lớn, bảo tồn khu vực nội đô lịch sử và phát triển kinh tế - xã hội ngoại thành.

Với mô hình tổ chức 04 hoặc 05 phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp xã theo Luật Thủ đô, việc duy trì khung bình quân không quá 2,5 Phó Chủ tịch, dẫn đến 63 đơn vị hành chính cấp xã chỉ được bố trí 02 Phó Chủ tịch, buộc mỗi lãnh đạo phải phụ trách đồng thời nhiều lĩnh vực phức tạp, dẫn đến quá tải, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chỉ đạo, điều hành và tiến độ giải quyết công việc.

Mặt khác, việc kiện toàn tối đa 03 Phó Chủ tịch UBND cấp xã đối với toàn bộ 126 xã, phường còn gắn với công tác phát hiện, đào tạo, thu hút, trọng dụng cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, tạo nguồn và phát triển nhân tài phục vụ chiến lược phát triển Thủ đô theo chỉ đạo tại Thông báo số 730-TB/TU.

Từ những yếu tố đặc thù trên, việc HĐND TP ban hành Nghị quyết quy định khung số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã là cấp thiết, hoàn toàn phù hợp với thực tiễn quản lý đô thị và yêu cầu phát triển của thành phố Hà Nội hiện nay.