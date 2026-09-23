UBND TP Hà Nội ban hành dự thảo Quyết định quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của TP Hà Nội.

Theo Dự thảo, Hà Nội đề xuất tăng mức trần đối với dịch vụ tiền ăn của học sinh như sau:

- Bữa sáng:

+ Cấp học Mầm non: 22.000 đồng/học sinh/ngày.

+ Cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: 25.000 đồng/học sinh/ngày.

- Bữa trưa:

+ Cấp học Mầm non: 40.000 đồng/học sinh/ngày

+ Cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: 50.000 đồng/học sinh/ngày (riêng đối với cấp Tiểu học đảm bảo mức tiền ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày).

Hà Nội đề xuất tăng mức trần tiền ăn bán trú lên 50.000 đồng/học sinh/ngày. Ảnh: Đ.H

Lý do đề xuất được dự thảo nêu rõ: Việc điều chỉnh mức trần dịch vụ tiền ăn được đề xuất trên cơ sở rà soát tình hình thực tế tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục, mặt bằng chi phí nguyên liệu thực phẩm và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tổ chức, chế biến, bảo quản và cung cấp bữa ăn; đồng thời bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, khẩu phần và dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi.

Mức trần đề xuất là giới hạn tối đa để các cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tế xác định mức thu cụ thể; không phải mức thu bắt buộc áp dụng thống nhất. Việc xác định mức thu cụ thể phải bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người học, được công khai và thực hiện theo quy định.

Đối với học sinh tiểu học, mức trần tiền ăn được xác định đồng thời với việc thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú theo Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND, bảo đảm không làm thay đổi mục đích, đối tượng và mức hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền quy định.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 1212-CV/TU gửi Đảng ủy UBND Thành phố yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Công văn nêu rõ, trong những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố luôn đặc biệt quan tâm, dành nguồn lực lớn cho công tác giáo dục và đào tạo, chăm lo toàn diện cho sự phát triển của thế hệ trẻ. Nhiều chính sách nhân văn, vượt trội đã được ban hành và triển khai hiệu quả, trong đó có chính sách hỗ trợ kinh phí bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026. Thực tiễn triển khai cho thấy, việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục cơ bản đã đi vào nếp, được dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, qua theo dõi thông tin báo chí và dư luận xã hội những ngày đầu năm học 2026-2027, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại một số trường học trên địa bàn Thành phố còn bộc lộ một số bất cập, có hiện tượng chất lượng, định lượng suất ăn chưa tương xứng với kinh phí. Công tác vận chuyển, giao nhận suất ăn còn chậm trễ; công tác kiểm tra, giám sát thực tế của chính quyền địa phương và nhà trường còn hình thức. Việc ứng dụng công nghệ (như ứng dụng HanoiCheck) chưa phát huy triệt để hiệu quả thực tế.

Để tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm chính sách nhân văn của Thành phố được thực hiện hiệu quả, Thường trực Thành ủy có ý kiến chỉ đạo giao Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo UBND Thành phố kiểm tra, xác minh những trường hợp được báo chí phản ánh có hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú (tại phường Bồ Đề, xã Trung Giã, xã Thanh Oai…), có biện pháp khắc phục ngay, thông tin kịp thời để học sinh và phụ huynh yên tâm; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định nếu có vi phạm.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, bảo đảm chính sách của Thành phố được duy trì, thực hiện hiệu quả, đúng quy định; trọng tâm là yêu cầu các xã, phường, cơ sở giáo dục phải chủ động tự rà soát, kiểm tra, khắc phục những bất cập, hạn chế còn tồn tại; đồng thời, đưa công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh vào nền nếp, chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.