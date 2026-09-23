Hà Nội: Đề xuất tăng mức trần đối với dịch vụ tiền ăn của học sinh

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Đề xuất được nêu trong dự thảo Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của thành phố Hà Nội, vừa hoàn tất khâu lấy ý kiến.

Tại Dự thảo, đề xuất tăng mức trần đối với dịch vụ tiền ăn của học sinh như sau:

Bữa sáng: Cấp học mầm non 22.000 đồng/học sinh/ngày; Cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 25.000 đồng/học sinh/ngày.

Bữa trưa: Cấp học mầm non 40.000 đồng/học sinh/ngày; Cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: 50.000 đồng/học sinh/ngày (riêng đối với cấp tiểu học bảo đảm mức tiền ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày).

Việc điều chỉnh mức trần dịch vụ tiền ăn được đề xuất trên cơ sở rà soát tình hình thực tế tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục, mặt bằng chi phí nguyên liệu thực phẩm và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tổ chức, chế biến, bảo quản và cung cấp bữa ăn; đồng thời bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, khẩu phần và dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi.

Mức trần đề xuất là giới hạn tối đa để các cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tế xác định mức thu cụ thể; không phải mức thu bắt buộc áp dụng thống nhất. Việc xác định mức thu cụ thể phải bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người học, được công khai và thực hiện theo quy định.

Đối với học sinh tiểu học, mức trần tiền ăn được xác định đồng thời với việc thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú theo Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND, bảo đảm không làm thay đổi mục đích, đối tượng và mức hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền quy định.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện nay, một số mức trần các khoản thu (đặc biệt là đối với dịch vụ tiền ăn) chưa theo kịp biến động của chi phí thực tế (nhân công, thực phẩm, vật tư, điện, nước…), trong khi mức trần được quy định cố định trong cả giai đoạn; việc áp dụng chung một mức trần cho mọi cơ sở giáo dục chưa phản ánh hết sự khác biệt về quy mô và điều kiện tổ chức dịch vụ giữa các đơn vị.