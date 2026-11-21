Sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, gồm 7 chương, 39 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2028. Luật siết điều kiện hiến tạng khi còn sống, mở rộng nguồn hiến sau khi qua đời, đồng thời bổ sung các cơ chế bảo vệ người hiến và ngăn chặn mua bán bộ phận cơ thể người.