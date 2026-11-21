Hà Nội đề xuất tăng cường quản lý hơn 126.000 xe ôm công nghệ
Sự phát triển nhanh của dịch vụ xe ôm công nghệ và giao hàng bằng xe máy đang đặt ra nhiều thách thức trong quản lý giao thông tại Hà Nội. Trước thực tế này, Sở Xây dựng vừa trình UBND thành phố dự thảo quy định mới nhằm tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-de-xuat-tang-cuong-quan-ly-hon-126000-xe-om-cong-nghe-246261121164213215.htm