Tổng công ty Vận tải Hà Nội đưa vào vận hành, khai thác thêm hàng loạt các phương tiện xe buýt điện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương mở mới 2 tuyến mini buýt điện nhằm tăng cường năng lực vận tải hành khách công cộng, phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1.

Theo đó, tuyến thứ nhất có lộ trình Hào Nam-Khu liên cơ-Bờ Hồ-Hào Nam có chiều dài khoảng 21,1km; kết nối nhiều điểm thu hút hành khách như ga Cát Linh, khu liên cơ quan thành phố tại Lê Đại Hành, các điểm trung chuyển Cầu Giấy, Long Biên, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, cùng hệ thống bệnh viện, trường đại học và khu dân cư, phục vụ nhu cầu đi lại trong khu vực Vành đai 1. Tuyến này dự kiến được đưa vào khai thác trong quý I/2027.

Tuyến thứ hai có lộ trình Hào Nam-đường Vành đai 2,5-Hào Nam, có chiều dài dự kiến 21,3km; kết nối khu vực Vành đai 2,5 với trung tâm thành phố sau khi tuyến đường này thông xe. Tuyến buýt này dự kiến thời gian mở mới dự kiến vào quý III/2027.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, tuyến thứ nhất có khả năng kết nối với 42 tuyến buýt hiện có, tuyến thứ hai kết nối với 22 tuyến. Cả hai tuyến đều kết nối với ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, tuyến đường sắt đô thị số Nhổn-Ga Hà Nội, đồng thời đi qua các điểm trung chuyển Cầu Giấy và Long Biên.

Sau khi hai tuyến được đưa vào khai thác, số tuyến buýt trợ giá của Hà Nội dự kiến tăng từ 129 lên 131 tuyến. Tổng năng lực cung ứng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng 1,3%, từ 2,4 triệu lên hơn 2,43 triệu lượt hành khách/ngày.

Sở Xây dựng dự báo tổng sản lượng hành khách vận chuyển trên hai tuyến đạt khoảng 2,27 triệu lượt/năm. Riêng năm 2027, do các tuyến được đưa vào khai thác theo từng giai đoạn, sản lượng dự kiến đạt khoảng 1,53 triệu lượt hành khách.

Về kinh phí, tổng mức trợ giá dự kiến cho hai tuyến buýt điện khoảng 42,4 tỷ đồng/năm. Trong năm 2027, kinh phí trợ giá ước khoảng 28,4 tỷ đồng, tương ứng với tiến độ đưa các tuyến vào hoạt động. Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách dành cho dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hằng năm, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao sở xây dựng tổ chức thực hiện.

“Việc mở mới hai tuyến mini buýt điện không chỉ bổ sung phương tiện vận tải công cộng tại những khu vực còn thiếu dịch vụ mà còn tăng cường kết nối giữa xe buýt với đường sắt đô thị, các điểm trung chuyển và khu dân cư,” lãnh đạo Sở Xây dựng nhìn nhận./.