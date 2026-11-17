Phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở mới 2 tuyến mini buýt điện với tổng chiều dài hơn 42km, kết nối khu vực Vành đai 1, Vành đai 2,5 và các tuyến đường sắt đô thị. Kinh phí trợ giá dự kiến cho hai tuyến khoảng 42,4 tỷ đồng mỗi năm.

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở mới 2 tuyến mini buýt điện phục vụ vùng phát thải thấp. (Ảnh minh họa).

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương mở mới 2 tuyến mini buýt điện nhằm tăng cường năng lực vận tải hành khách công cộng, phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1.

Cụ thể, tuyến thứ nhất có lộ trình Hào Nam - Khu liên cơ - Bờ Hồ - Hào Nam, phục vụ nhu cầu đi lại trong khu vực Vành đai 1. Tuyến thứ hai có lộ trình Hào Nam - đường Vành đai 2,5 - Hào Nam, kết nối khu vực Vành đai 2,5 với trung tâm thành phố sau khi tuyến đường này thông xe.

Cả hai tuyến sử dụng xe buýt điện cỡ nhỏ, có điểm đầu cuối tại Hào Nam (ga Cát Linh), tạo thuận lợi cho hành khách kết nối với mạng lưới xe buýt và đường sắt đô thị.

Theo kế hoạch, tuyến Hào Nam - Khu liên cơ - Bờ Hồ - Hào Nam dự kiến được đưa vào khai thác trong quý I/2027. Công tác đấu thầu dự kiến thực hiện trong quý IV/2026 và quý I/2027.

Đối với tuyến Hào Nam - Vành đai 2,5 - Hào Nam, thời gian mở mới dự kiến vào quý III/2027, thủ tục đấu thầu triển khai trong quý II/2027.

Theo phương án của Sở Xây dựng, tuyến thứ nhất có chiều dài khoảng 21,1km, đi qua các trục Giảng Võ, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Cầu Giấy, Lạc Long Quân, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, khu vực phố cổ, Bờ Hồ, Bà Triệu, Tuệ Tĩnh, Lê Đại Hành và Xã Đàn.

Trên hành trình, tuyến kết nối nhiều điểm thu hút hành khách như ga Cát Linh, khu liên cơ quan thành phố tại Lê Đại Hành, các điểm trung chuyển Cầu Giấy, Long Biên, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, cùng hệ thống bệnh viện, trường đại học và khu dân cư.

Tuyến thứ hai có chiều dài dự kiến 21,3km, kết nối từ Hào Nam qua các tuyến Giảng Võ, Kim Mã, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Vành đai 2,5, đường bờ sông Sét, Trần Đại Nghĩa, Trường Chinh, Bạch Mai và khu vực trung tâm thành phố.

Lộ trình này đi qua nhiều điểm thu hút lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thanh Nhàn, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Công viên Thống Nhất, khu liên cơ quan thành phố và các điểm trung chuyển vận tải công cộng.

Đáng chú ý, theo đánh giá của Sở Xây dựng, tuyến thứ nhất có khả năng kết nối với 42 tuyến buýt hiện có, tuyến thứ hai kết nối với 22 tuyến. Cả hai tuyến đều kết nối với ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị 2A, tuyến đường sắt đô thị số 3.1, đồng thời đi qua các điểm trung chuyển Cầu Giấy và Long Biên.

Việc mở mới hai tuyến cũng góp phần mở rộng phạm vi phục vụ xe buýt tại những khu vực hiện chưa có tuyến hoạt động như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Cửa Bắc, Nguyễn Khắc Nhu, Tuệ Tĩnh, Thể Giao và một số đoạn thuộc Vành đai 2,5.

Bổ sung hơn 30.000 lượt khách/ngày, trợ giá 42,4 tỷ đồng/năm

Theo tính toán của Sở Xây dựng, sau khi hai tuyến được đưa vào khai thác, số tuyến buýt trợ giá của Hà Nội dự kiến tăng từ 129 lên 131 tuyến. Tổng năng lực cung ứng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tăng 1,3%, từ 2,4 triệu lên hơn 2,43 triệu lượt hành khách/ngày.

Riêng khu vực Vành đai 1, năng lực cung ứng dự kiến tăng 3%, từ khoảng 915.000 lên gần 946.000 lượt hành khách/ngày. Đáng chú ý, khoảng cách tiếp cận xe buýt bình quân tại các khu vực được mở rộng phục vụ dự kiến giảm từ 700m xuống còn 400m, giúp người dân thuận tiện hơn khi sử dụng phương tiện công cộng.

Sở Xây dựng dự báo tổng sản lượng hành khách vận chuyển trên hai tuyến đạt khoảng 2,27 triệu lượt/năm. Riêng năm 2027, do các tuyến được đưa vào khai thác theo từng giai đoạn, sản lượng dự kiến đạt khoảng 1,53 triệu lượt hành khách.

Về kinh phí, tổng mức trợ giá dự kiến cho hai tuyến buýt điện khoảng 42,4 tỷ đồng/năm. Trong năm 2027, kinh phí trợ giá ước khoảng 28,4 tỷ đồng, tương ứng với tiến độ đưa các tuyến vào hoạt động.

Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách dành cho dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hằng năm, do UBND thành phố giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện.

Theo Sở Xây dựng, việc mở mới hai tuyến mini buýt điện không chỉ bổ sung phương tiện vận tải công cộng tại những khu vực còn thiếu dịch vụ mà còn tăng cường kết nối giữa xe buýt với đường sắt đô thị, các điểm trung chuyển và khu dân cư.

Đây cũng là giải pháp nhằm tạo thuận lợi, khuyến khích người dân chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang vận tải công cộng khi Hà Nội từng bước triển khai các quy định hạn chế phương tiện phát thải trong khu vực Vành đai 1.