Sau khi rà soát danh mục và đánh giá nhu cầu đi lại, Sở Xây dựng TP. Hà Nội đề xuất mở mới 2 tuyến mini buýt điện, giảm 18 tuyến so với phương án tại báo cáo trước đó. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tính cần thiết, hiệu quả khai thác, tránh trùng lặp và sử dụng ngân sách trợ giá tiết kiệm.

Theo đó, tuyến thứ nhất có lộ trình Hào Nam - Khu liên cơ - Bờ Hồ - Hào Nam có chiều dài khoảng 21,1km; đi qua các trục Giảng Võ, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Cầu Giấy, Lạc Long Quân, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, khu vực phố cổ, Bờ Hồ, Bà Triệu, Tuệ Tĩnh, Lê Đại Hành, Xã Đàn.

Trên hành trình, tuyến kết nối nhiều điểm thu hút hành khách như ga Cát Linh, khu liên cơ quan thành phố tại Lê Đại Hành, các điểm trung chuyển Cầu Giấy, Long Biên, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, cùng hệ thống bệnh viện, trường đại học và khu dân cư, phục vụ nhu cầu đi lại trong khu vực Vành đai 1. Tuyến này dự kiến được đưa vào khai thác trong quý I/2027.

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở mới 2 tuyến mini buýt, sử dụng xe buýt điện nhỏ. Ảnh: Trung Nguyên.

Tuyến thứ hai có lộ trình Hào Nam - đường Vành đai 2,5 - Hào Nam, có chiều dài dự kiến 21,3km; kết nối khu vực Vành đai 2,5 với trung tâm thành phố sau khi tuyến đường này thông xe. Tuyến kết nối từ Hào Nam qua Giảng Võ, Kim Mã, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Vành đai 2,5, đường bờ sông Sét, Trần Đại Nghĩa, Trường Chinh, Bạch Mai và khu vực trung tâm thành phố. Tuyến buýt này dự kiến thời gian mở mới dự kiến vào quý III/2027.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, hai tuyến buýt mới không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trong khu vực Vành đai 1 mà còn tăng khả năng kết nối, trung chuyển hành khách từ các khu vực bên ngoài vào trung tâm thành phố. Lộ trình được thiết kế kết nối với ga Cát Linh, ga Cầu Giấy, các điểm trung chuyển xe buýt Long Biên, Cầu Giấy và nhiều khu vực tập trung đông người.

Đáng chú ý, hai tuyến dự kiến tiếp cận một số tuyến phố hiện chưa có xe buýt phục vụ như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Cửa Bắc, Nguyễn Khắc Nhu, Tuệ Tĩnh, Thể Giao và một số đoạn thuộc khu vực Vành đai 2,5. Theo tính toán, sau khi mở mới, khoảng cách tiếp cận xe buýt bình quân tại những khu vực này có thể giảm từ 700m xuống còn 400m.

Mỗi tuyến dự kiến bố trí 13 xe kế hoạch, trong đó 11 xe vận doanh, sức chứa 30 chỗ, tần suất 15 phút/lượt. Tổng sản lượng hành khách dự kiến của hai tuyến đạt khoảng 2,27 triệu lượt/năm. Năng lực cung ứng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt toàn thành phố dự kiến tăng 1,3%; riêng khu vực Vành đai 1 tăng khoảng 3%.

Về kinh phí, tổng mức trợ giá dự kiến cho hai tuyến là 42,4 tỷ đồng/năm; riêng năm 2027, theo tiến độ mở tuyến, kinh phí trợ giá khoảng 28,4 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được tổng hợp từ ngân sách dành cho dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hằng năm.

Sở Xây dựng nhận định, việc bổ sung các tuyến mini buýt điện sẽ góp phần tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng, tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân khi các quy định hạn chế phương tiện tại Vùng phát thải thấp được triển khai theo lộ trình.