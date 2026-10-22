Hà Nội: Đề xuất lùi tiến độ tuyến đường hơn 700 tỷ đồng nối Đản Dị với Võ Nguyên Giáp

Hồ sơ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đã được Sở Xây dựng thẩm định và đánh giá đủ điều kiện trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. Theo kế hoạch ban đầu được duyệt tại Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 14/12/2023, công trình triển khai trong giai đoạn 2023 - 2026.

Tuyến đường hơn 709 tỷ đồng nối Đản Dị với Võ Nguyên Giáp, dài 4,43km đang được đề xuất lùi thời hạn hoàn thành sang quý IV/2027 - Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, trước các khó khăn thực tế về xác minh nguồn gốc đất và phương án bồi thường, cơ quan chuyên môn đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện sang giai đoạn 2024 - 2027.

Báo cáo của Sở Xây dựng chỉ rõ công tác giải phóng mặt bằng kéo dài do hồ sơ quản lý đất đai lưu trữ chưa đầy đủ; một số trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không còn lưu hồ sơ phương án giao đất chi tiết.

Bên cạnh đó, tình trạng nhiều thửa đất chuyển nhượng qua các thời kỳ nhưng chưa đăng ký biến động gây trở ngại lớn cho việc xác định chủ sử dụng. Về chính sách hỗ trợ, một số hộ dân chưa đồng thuận do tài sản trên đất gồm công trình xây dựng, hoa màu không đủ điều kiện bồi thường theo quy định.

Để bảo đảm tính khả thi cho mốc tiến độ mới, thành phố ấn định toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn tất chậm nhất trong quý II/2027, đưa toàn bộ công trình về đích trong quý IV/2027. Trong đó, địa bàn xã Phúc Thịnh được yêu cầu về đích giải phóng mặt bằng ngay trong năm 2026. Lãnh đạo cơ quan chủ trì phải chịu trách nhiệm trước thành phố nếu tiếp tục để phát sinh chậm trễ làm giảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn địa phương tháo gỡ các nút thắt pháp lý về đất đai. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cân đối dòng vốn, giám sát thi công, kiểm soát an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Dự án đường nối Đản Dị đến đường Võ Nguyên Giáp có tổng mức đầu tư hơn 709,87 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II. Tuyến đường có chiều dài khoảng 4,43km, quy mô đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm cấp thoát nước, chiếu sáng, hào kỹ thuật và cây xanh theo chỉ giới đường đỏ được phê duyệt.