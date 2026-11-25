Dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt được đề xuất điều chỉnh thời gian hoàn thành sang quý II/2028 nhằm phù hợp với tiến độ giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu. Trong ảnh đường Hoàng Quốc Việt hiện hữu.

Theo Tờ trình số 484/TTr-SXD, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 2 từ quý II/2027 sang quý II/2028. Tổng thời gian thực hiện dự án theo phương án điều chỉnh là 2 năm 6 tháng.

Việc đề xuất điều chỉnh tiến độ xuất phát từ những khó khăn trong quá trình triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp.

Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án được thực hiện thông qua hai dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1.1 do Ủy ban nhân dân phường Phú Diễn làm chủ đầu tư đã căn bản công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với khoảng 30.500m² đất nông nghiệp. Dự án thành phần 1.2 do Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô thực hiện đã giải phóng mặt bằng khoảng 36.646m².

Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai di chuyển các công trình ngầm, nổi trong phạm vi dự án, dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng vào quý II/2027.

Bên cạnh đó, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cũng gặp khó khăn. Cụ thể, khi phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) đối với gói thầu số 01/XL (thi công xây lắp công trình), dự án không có nhà thầu tham dự. Điều này đòi hỏi chủ đầu tư phải rà soát hồ sơ, tổ chức phát hành lại hồ sơ mời thầu và triển khai các thủ tục tiếp theo, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Đánh giá về đề xuất điều chỉnh, Sở Tài chính Hà Nội cho biết, việc kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết quý II/2028 phù hợp với chủ trương đầu tư đã được thành phố phê duyệt, đồng thời bảo đảm tính phù hợp với tình hình giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các công trình hầm chui giao thông trên địa bàn.

Đầu tư hơn 1.106 tỷ đồng xây dựng hầm chui 6 làn xe

Dự án thành phần 2 là công trình giao thông cấp II, thuộc nhóm B, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai trên địa bàn các phường Phú Diễn và Nghĩa Đô, với tổng mức đầu tư 1.106,015 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo thiết kế, hầm chui được xây dựng theo hướng đường Hoàng Quốc Việt đi đường Trần Vỹ, tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt kéo dài và đường Phạm Văn Đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 1,203km, trong đó phần hầm, tường chắn và gờ chắn bánh dài 672,8m.

Hầm có mặt cắt ngang rộng 22,1m, bố trí 6 làn xe; mỗi bên gồm 2 làn xe hỗn hợp rộng 3,5m và một lề gia cố rộng 1,9m.

Ngoài hạng mục hầm chui, dự án còn đầu tư xây dựng mới đoạn đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến phố Trần Vỹ với mặt cắt ngang rộng 50m theo quy hoạch. Trên tuyến Hoàng Quốc Việt hiện trạng, các hạng mục cải tạo gồm thu hẹp vỉa hè, điều chỉnh dải phân cách giữa, mở rộng mặt đường hai bên nút giao nhằm tăng khả năng lưu thông.

Dự án đồng thời triển khai di chuyển, xây dựng mới điểm trung chuyển xe buýt và cầu vượt bộ hành; xây dựng trạm bơm thoát nước, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng, hệ thống giao thông thông minh (ITS), cây xanh và các hạng mục tổ chức giao thông.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm, không để tiếp tục chậm tiến độ

Cùng với việc xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân các phường Phú Diễn, Nghĩa Đô và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, không để các vướng mắc tiếp tục kéo dài.

Đối với gói thầu xây lắp, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, bảo đảm việc phát hành lại E-HSMT tuân thủ quy định. Đồng thời, cần xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan; xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, xác định thời hạn hoàn thành đối với từng hạng mục công việc.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong, việc điều chỉnh tiến độ không đồng nghĩa với nới lỏng yêu cầu về trách nhiệm tổ chức thực hiện. Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan có cam kết tiến độ cụ thể, tập trung nguồn lực để bảo đảm dự án hoàn thành theo thời gian được phê duyệt, không để việc điều chỉnh trở thành tiền lệ do thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

"Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Phú Diễn, Nghĩa Đô chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu để dự án tiếp tục chậm tiến độ trong thời gian tới", ông Võ Nguyên Phong khẳng định.