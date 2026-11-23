Vướng mặt bằng, gói thầu xây lắp chưa có nhà thầu tham dự

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có tờ trình UBND TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vỹ.

Theo đề xuất, dự án sẽ được kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2026 đến hết quý II/2028, thay vì hoàn thành vào quý II/2027 như kế hoạch được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6586/QĐ-UBND ngày 31/12/2025.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.106 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội là chủ đầu tư.

Phối cảnh hầm chui Hoàng Quốc Việt.

Theo quy mô được phê duyệt, công trình xây dựng hầm chui theo hướng từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đi đường Trần Vỹ, tại nút giao với đường Phạm Văn Đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 1,203km, trong đó phần hầm, tường chắn và gờ chắn bánh dài 672,8m.

Hầm được thiết kế với mặt cắt ngang 6 làn xe, rộng 22,1m. Cùng với đó, dự án xây dựng mới tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến phố Trần Vỹ với mặt cắt ngang rộng 50m theo quy hoạch.

Ngoài hầm chui, dự án còn triển khai nhiều hạng mục phụ trợ như điều chỉnh dải phân cách giữa, mở rộng các làn đường hai bên nút giao; di chuyển và xây dựng mới điểm trung chuyển xe buýt, cầu vượt dành cho người đi bộ. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật gồm trạm bơm thoát nước, trạm biến áp, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, đèn tín hiệu và hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Lý giải nguyên nhân đề xuất lùi tiến độ, Sở Xây dựng cho biết, dự án đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Đáng chú ý, trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu điện tử gói thầu 01/XL (thi công xây lắp công trình), không có nhà thầu tham dự.

Những vướng mắc này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án, buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh kế hoạch thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế.

Về giải phóng mặt bằng, dự án có hai dự án thành phần 1.1 và 1.2 do UBND phường Phú Diễn và UBND phường Nghĩa Đô thực hiện. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp cơ bản hoàn thành, với diện tích khoảng 30.500m2 thuộc dự án thành phần 1.1 và 36.646m2 thuộc dự án thành phần 1.2.

Tuy nhiên, việc di chuyển các công trình ngầm, nổi vẫn đang được triển khai. Dự kiến toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong quý II/2027.

Đối với dự án thành phần 2, chủ đầu tư hiện đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm nếu tiếp tục chậm tiến độ

Đánh giá về đề xuất điều chỉnh, Sở Xây dựng cho rằng, việc kéo dài thời gian thực hiện đến hết quý II/2028 phù hợp với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, tiến độ giải phóng mặt bằng thực tế và tình hình triển khai các dự án hầm chui trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, cơ quan này yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố cùng UBND các phường Phú Diễn, Nghĩa Đô khẩn trương giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, không để tình trạng kéo dài.

Đối với chủ đầu tư, Sở Xây dựng yêu cầu rà soát kỹ hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu để phát hành lại hồ sơ mời thầu gói xây lắp theo đúng quy định. Đồng thời, phải làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Chủ đầu tư cũng phải xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, gắn với các mốc thời gian cụ thể và cam kết tiến độ hoàn thành. Những khó khăn vượt thẩm quyền cần được kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng nhấn mạnh việc điều chỉnh tiến độ không được trở thành tiền lệ do thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, UBND các phường Phú Diễn, Nghĩa Đô và các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố nếu để dự án tiếp tục chậm tiến độ.

UBND các phường Phú Diễn, Nghĩa Đô được yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết hoàn thành giải phóng mặt bằng, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phối hợp với các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật thống nhất phương án di chuyển công trình ngầm, nổi.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về tiến độ thực hiện hằng tuần.

Sở Xây dựng đã thẩm định và đánh giá hồ sơ điều chỉnh dự án đủ điều kiện trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.