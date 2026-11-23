Gói thầu xây lắp chưa có nhà thầu tham dự

Sở Xây dựng vừa đề xuất UBND TP Hà Nội điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vỹ.

Cụ thể, thời gian thực hiện dự án được đề xuất kéo dài từ năm 2026 đến hết quý II/2028, thay cho mốc quý II/2027 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6586/QĐ-UBND ngày 31/12/2025.

Hầm chui tại nút giao Hoàng Quốc Việt và Vành đai 3 sẽ có thiết kế, xây dựng tương tự như hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.106 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố.

Theo quy mô được phê duyệt, dự án đầu tư xây dựng hầm chui theo hướng đường Hoàng Quốc Việt đi đường Trần Vỹ tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt kéo dài và đường Phạm Văn Đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 1,203km, trong đó phần hầm và tường chắn, gờ chắn bánh dài 672,8m.

Mặt cắt ngang hầm bố trí 6 làn xe, rộng 22,1m. Trong đó, mỗi bên có 2 làn xe hỗn hợp rộng 3,5m và một lề gia cố rộng 1,9m.

Cùng với hầm chui, dự án xây dựng mới đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến phố Trần Vỹ với mặt cắt ngang rộng 50m theo quy hoạch.

Các hạng mục khác gồm điều chỉnh dải phân cách giữa, mở rộng làn đường hai bên khu vực nút giao; di chuyển, xây dựng mới điểm trung chuyển xe buýt, bao gồm cầu vượt dành cho người đi bộ; khớp nối hạ tầng kỹ thuật, xây dựng trạm bơm thoát nước, trạm biến áp, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, đèn tín hiệu và hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Lý giải việc đề xuất điều chỉnh tiến độ, Sở Xây dựng cho biết dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu điện tử gói thầu 01/XL (thi công xây lắp công trình), không có nhà thầu tham dự. Những khó khăn này khiến dự án phải điều chỉnh thời gian thực hiện để phù hợp với tiến độ triển khai gói thầu xây lắp.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án gồm hai dự án thành phần 1.1 và 1.2 do UBND phường Phú Diễn và UBND phường Nghĩa Đô thực hiện. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất nông nghiệp cơ bản hoàn thành, với khoảng 30.500m² thuộc dự án thành phần 1.1 và 36.646m² thuộc dự án thành phần 1.2.

Tuy nhiên, các đơn vị vẫn đang thực hiện di chuyển công trình ngầm, nổi. Dự kiến toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trong quý II/2027.

Đối với dự án thành phần 2, hiện chủ đầu tư đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp.

Sở Xây dựng đánh giá việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết quý II/2028 là phù hợp với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, tiến độ giải phóng mặt bằng thực tế và tình hình triển khai các dự án hầm chui trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố cùng UBND các phường Phú Diễn, Nghĩa Đô khẩn trương, quyết liệt giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, không để tiếp tục kéo dài.

Chủ đầu tư được yêu cầu rà soát kỹ hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu để phát hành lại hồ sơ mời thầu gói xây lắp theo đúng quy định; làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết gắn với các mốc thời gian cụ thể cho từng hạng mục, có cam kết tiến độ hoàn thành. Những khó khăn vượt thẩm quyền cần được báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết ngay.

Làm rõ trách nhiệm nếu tiếp tục chậm tiến độ

Sở Xây dựng nhấn mạnh việc điều chỉnh tiến độ không được trở thành tiền lệ do thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố và UBND các phường Phú Diễn, Nghĩa Đô cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố nếu để dự án tiếp tục chậm tiến độ.

Đối với chủ đầu tư, Sở Xây dựng yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng; chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, xây dựng biện pháp thi công hợp lý để rút ngắn thời gian thực hiện, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và an toàn giao thông.

UBND các phường Phú Diễn, Nghĩa Đô phải xây dựng tiến độ chi tiết hoàn thành giải phóng mặt bằng, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phối hợp với các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật để thống nhất phương án di chuyển công trình ngầm, nổi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố tiến độ thực hiện hằng tuần.

Sở Xây dựng đã thẩm định và đánh giá dự án điều chỉnh đủ điều kiện trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt. Việc điều chỉnh tiến độ nhằm tạo cơ sở để chủ đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, sớm đưa công trình vào khai thác, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.