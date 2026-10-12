Hà Nội đề xuất lộ trình áp dụng thanh toán điện tử tại 100% các điểm trông giữ xe

Theo dự thảo quyết định, các bến xe, bãi đỗ và điểm trông giữ xe tạm thời trên địa bàn TP Hà Nội phải ứng dụng giải pháp công nghệ trong quản lý, vận hành và thanh toán dịch vụ. Điểm đỗ xe nội bộ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình không kinh doanh dịch vụ trông giữ xe không thuộc diện bắt buộc áp dụng.

Quy định dự kiến áp dụng cả tại khu vực đỗ xe có thu tiền trong chung cư, trung tâm thương mại, văn phòng, bệnh viện, trường học.

Về tiến độ thực hiện, TP Hà Nội yêu cầu: 100% các bến xe loại 1 trên địa bàn thành phố phải ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ xe, hoàn thành trước 31/12/2026; đối với bến xe loại 2 hoàn thành trước 31/6/2027.

Đối với ô tô, dự thảo yêu cầu 100% điểm trông giữ, bãi đỗ xe triển khai ứng dụng công nghệ, vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng. Phương thức được ưu tiên là thanh toán qua tài khoản giao thông của khách hàng. Trường hợp xe chưa gắn thẻ đầu cuối hoặc tài khoản giao thông không đủ điều kiện thanh toán, người gửi xe được sử dụng phương thức không dùng tiền mặt khác.

Với xe máy, các điểm trông giữ, bãi đỗ phải ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành và kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước. Người gửi xe có thể thanh toán tự động, qua mã QR hoặc các phương thức không dùng tiền mặt khác.

Dự thảo vẫn cho phép thu tiền mặt trong trường hợp hệ thống thanh toán tự động, phần mềm quản lý gặp sự cố hoặc người gửi xe không thể thanh toán không tiền mặt vì lý do khách quan tại thời điểm giao dịch. Khi đó, đơn vị trông giữ phải ghi nhận giao dịch vào hệ thống, lập chứng từ và đánh dấu đây là giao dịch ngoại lệ tiền mặt trong dữ liệu truyền về thành phố. Số tiền thu không được cao hơn giá niêm yết.

Một điểm trông xe không dùng tiền mặt trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngược lại, khi hệ thống hoạt động bình thường, đơn vị trông giữ bị cấm ép khách thanh toán bằng tiền mặt hoặc từ chối phương thức thanh toán không tiền mặt hợp lệ. Dự thảo cũng nghiêm cấm việc buộc người gửi xe phải gắn thêm thẻ định danh riêng, mở tài khoản riêng của đơn vị khai thác hoặc mua thiết bị, dịch vụ đi kèm làm điều kiện để được gửi xe.

Để bảo đảm quyền lợi người dân, giá dịch vụ, thời gian tính giá và phương thức thanh toán phải được niêm yết rõ ràng tại lối vào và nơi thanh toán. Người gửi xe được cung cấp thông tin về thời gian vào, ra, số tiền và phương thức thanh toán thông qua biên nhận điện tử hoặc chứng từ.

Đơn vị khai thác phải tiếp nhận yêu cầu tra soát, khiếu nại qua ít nhất hai kênh, gồm số điện thoại và kênh trực tuyến hoặc văn bản; đồng thời xử lý, hoàn trả khoản thu sai trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Cùng với việc thay đổi phương thức thanh toán, dự thảo yêu cầu các điểm trông giữ xe kết nối với hệ thống quản lý thông tin bãi đỗ tập trung của Hà Nội. Dữ liệu truyền về gồm thông tin đơn vị khai thác, vị trí bãi đỗ, diện tích, thời hạn cấp phép, số chỗ trống; biển số, loại phương tiện, thời gian xe vào, ra, số tiền thanh toán và trạng thái xuất hóa đơn điện tử.

Theo phụ lục kỹ thuật, dữ liệu lượt xe ra, vào và thay đổi tình trạng chỗ đỗ phải được truyền ngay sau khi phát sinh, với độ trễ tối đa 10 giây. Khi mất kết nối, hệ thống tại bãi phải tiếp tục ghi nhận, lưu dữ liệu chưa truyền tối thiểu 72 giờ và tự động truyền lại khi kết nối được khôi phục.

Dự thảo nghiêm cấm hành vi can thiệp trái phép vào thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu; cố ý ngắt đường truyền nhằm trốn tránh ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn điện tử hoặc né tránh kiểm tra, giám sát. Hình ảnh phương tiện, biển số và thông tin giao dịch phải được bảo vệ theo quy định về dữ liệu cá nhân. Việc thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc mua bán trái pháp luật dữ liệu cá nhân, lịch sử di chuyển và dữ liệu thanh toán cũng bị nghiêm cấm.

Về hóa đơn, chứng từ, mỗi giao dịch phải được lập và giao cho khách theo quy định. Đơn vị thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử phải kết nối, chuyển dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế; các đơn vị chưa thuộc diện bắt buộc vẫn phải ghi nhận đầy đủ giao dịch và giao biên nhận điện tử hoặc chứng từ cho khách.

Đáng chú ý, các bãi đỗ xe đang đầu tư xây dựng và các bãi đỗ, điểm trông giữ tạm thời được cấp phép mới chỉ được đưa vào khai thác khi đã ứng dụng công nghệ theo quy định. Khi phát hiện đơn vị không đáp ứng yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản, cho thời hạn khắc phục không quá 30 ngày. Hết thời hạn mà không khắc phục, điểm trông giữ tạm thời có thể bị đình chỉ, thu hồi hoặc không cấp lại giấy phép theo quy định pháp luật; các đơn vị còn lại bị xử lý theo quy định về vi phạm hành chính và pháp luật chuyên ngành.