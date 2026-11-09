Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối kết nối sân bay Gia Bình

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan, nghe báo cáo phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Các phương án kết nối sân bay bằng đường bộ và đường sắt đã được nghiên cứu, đề xuất, song hướng tuyến và phương án kết nối từ trung tâm Hà Nội đến sân bay vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện.

Hà Nội được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, bảo đảm đồng bộ, liên thông và hiệu quả. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường sắt kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình, sân bay Nội Bài với trung tâm Thủ đô.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng thông tin, Chính phủ đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu đề án khai thác Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình. Theo định hướng được nêu tại cuộc họp, giai đoạn 2029-2030, Nội Bài tiếp tục khai thác các chuyến bay quốc nội và một phần chuyến bay quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Liên quan đến quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, đối với quy hoạch chuyên ngành hạ tầng, trong đó có đường sắt và đường bộ, cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp với hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Gia Bình theo kết luận của lãnh đạo Bộ.

Về kết nối giao thông, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị nghiên cứu hướng tuyến từ sân bay Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, đồng thời xác định rõ chức năng ga trung tâm đường sắt đô thị và vị trí các nhà ga. Mục tiêu là lựa chọn phương án có cự ly ngắn, phấn đấu thời gian di chuyển từ trung tâm Hà Nội đến các sân bay khoảng 30-45 phút. Hà Nội cũng cần nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian để rút ngắn hành trình.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng giao Cục Đường sắt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các sở xây dựng khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án ngay trong ngày hôm sau. Trong đó, cần cụ thể hóa từng hướng tuyến, vị trí nhà ga; xác định ga trung tâm, lựa chọn hướng tuyến ngắn nhất và phương án có thời gian di chuyển nhanh nhất từ trung tâm Hà Nội đến hai cảng hàng không quốc tế. Các tuyến phải bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố.

“Đây là bài toán kỹ thuật cần các cơ quan chuyên môn phối hợp nghiên cứu, thống nhất phương án tổng thể, bảo đảm hiệu quả kết nối giao thông giữa trung tâm Thủ đô với các cảng hàng không”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bằng tuyến đường sắt ngắn nhất, tạo thuận lợi cho hành khách, hạn chế tối đa việc phải trung chuyển nhiều lần hoặc thay đổi phương tiện.

Theo hướng này, Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ khu vực ga Gia Lâm sẽ nghiên cứu tổ chức tuyến đường sắt đến sân bay Gia Bình, đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc - Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu bổ sung một nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, sau đó phân hướng về phía Đông để kết nối với sân bay Gia Bình. Phương án được xem xét theo hướng bổ sung nhánh tuyến, không làm thay đổi cơ bản quy hoạch và các dự án đường sắt đã được phê duyệt, đang triển khai.

Đáng chú ý, phương án kết nối qua ga Gia Lâm có thể tạo điều kiện hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài. Hành khách từ các chuyến bay quốc tế đến Gia Bình có thể di chuyển bằng đường sắt đến Nội Bài để tiếp tục các chuyến bay nội địa và ngược lại.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý, việc điều chỉnh quy hoạch cần tuân thủ trình tự, thủ tục chặt chẽ. Do đó, các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn cần nghiên cứu phương án bổ sung kết nối trên cơ sở giữ ổn định định hướng quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh những nội dung lớn.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng và các địa phương, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án hướng tuyến, báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện các thủ tục cần thiết.