Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối kết nối sân bay Gia Bình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối kết nối đường sắt với sân bay Gia Bình, đồng thời nghiên cứu phương án liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài, hạn chế tối đa việc hành khách phải trung chuyển nhiều lần.

Ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn phương án đường sắt có cự ly ngắn nhất từ sân bay Gia Bình đến Hà Nội, bảo đảm thuận tiện cho hành khách, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển đô thị đa trung tâm của Thủ đô.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã xác định định hướng phát triển các trung tâm đô thị và cực tăng trưởng mới. Vì vậy, việc kết nối đường sắt từ các sân bay vào Hà Nội cần được nghiên cứu trên phạm vi rộng, gắn với các đầu mối giao thông lớn, thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm lịch sử.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng và các địa phương, đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ ga Gia Lâm sẽ nghiên cứu tổ chức tuyến đường sắt đến sân bay Gia Bình nhằm rút ngắn cự ly, tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận Thủ đô.

Đối với mạng lưới đường sắt đô thị hiện có trong quy hoạch, Chủ tịch Vũ Đại Thắng đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc-Nam. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung một nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội và phân hướng về phía Đông đến sân bay Gia Bình.

Phương án này được xem xét theo hướng tận dụng mạng lưới đường sắt đã quy hoạch, hạn chế điều chỉnh lớn đối với các dự án đã được phê duyệt hoặc đang triển khai.

Một nội dung đáng chú ý là phương án kết nối qua ga Gia Lâm có thể tạo điều kiện hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa sân bay Gia Bình và Nội Bài trong tương lai. Khi đó, hành khách quốc tế đến Gia Bình có thể di chuyển bằng đường sắt đến Nội Bài để tiếp tục các chuyến bay nội địa và ngược lại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua nên việc điều chỉnh phải tuân thủ các trình tự, thủ tục chặt chẽ.

Các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu kỹ phương án bổ sung kết nối, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả vận tải và không làm thay đổi cơ bản định hướng quy hoạch đã được phê duyệt.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho rằng việc kết nối các cảng hàng không với trung tâm Hà Nội cần được nghiên cứu đồng bộ giữa đường bộ, đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia.

Đối với sân bay Gia Bình, Thứ trưởng đề nghị nghiên cứu hướng tuyến qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, làm rõ vai trò của ga Gia Lâm trong kết nối các loại hình đường sắt. Đồng thời, xác định vị trí ga trung tâm và các nhà ga trong mạng lưới đường sắt đô thị để lựa chọn phương án thuận tiện nhất cho hành khách.

Mục tiêu được Bộ Xây dựng đặt ra là phấn đấu rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường sắt từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không còn khoảng 30-45 phút. Để thực hiện, cần nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cũng đề nghị nghiên cứu bố trí nhà ga ngay trong khu vực sân bay, tạo thuận lợi cho hành khách chuyển tiếp giữa đường sắt và hàng không. Các phương án phải được tính toán đồng bộ với mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng và các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội.

Đối với các tuyến kết nối Hà Nội với Bắc Ninh và Hưng Yên, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát hướng tuyến, xác định những đoạn cần ưu tiên đầu tư và cập nhật vào quy hoạch của các địa phương.

Theo thông tin tại cuộc họp, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và đang được triển khai khẩn trương, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Vì vậy, việc sớm thống nhất phương án kết nối giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp thiết.

Trước đó, tại Thông báo số 576/TB-VPCP ngày 6/11/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương nghiên cứu mạng lưới đường sắt đô thị kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình, Nội Bài với trung tâm Thủ đô; báo cáo phương án kết nối tổng thể trong tháng 11/2026.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện phương án hướng tuyến, làm rõ khả năng kết nối trực tiếp giữa hai sân bay và sự phù hợp với quy hoạch Thủ đô.

Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan để thống nhất phương án, báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện các thủ tục cần thiết.

Cũng trong ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch hướng tuyến, vị trí các ga và công tác giải phóng mặt bằng đối với các tuyến đường sắt đô thị đã khởi công ngày 22/6/2026./.