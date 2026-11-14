Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp rộng 5,7km², cấm xe tải đến 3,5 tấn

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP về kết quả thí điểm vùng phát thải thấp, đồng thời đề xuất lộ trình mở rộng từ năm 2027.

Theo đó, giai đoạn 2 dự kiến triển khai từ ngày 1/1 đến 31/12/2027 tại 3 khu vực thuộc hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Khu vực 1 là vùng lõi, nằm trong đường bao phố đi bộ và chợ đêm Hoàn Kiếm, gồm 12 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền. Diện tích 0,45km², dân số khoảng 20.000 người.

Khu vực 2 có diện tích 1,65km², dân số khoảng 90.000 người, nằm trong đường bao các tuyến Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hàng Khay và khu vực phố cổ.

Khu vực 3 rộng 3,6km², dân số gần 137.000 người, nằm trong đường bao các tuyến Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn.

Về tổ chức giao thông, tại khu vực 1, Sở Xây dựng đề xuất cấm toàn bộ ô tô, mô tô và xe gắn máy lưu thông từ 19h đến 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Xe ưu tiên được hoạt động 24/24h.

Từ ngày 1/1/2027, ô tô lưu thông trong vùng phát thải thấp phải đạt quy chuẩn khí thải mức 4 trở lên theo QCVN 85:2025. Với mô tô, xe gắn máy, yêu cầu đạt mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025 được đề xuất áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Đáng chú ý, xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng, dầu kinh doanh trên các nền tảng ứng dụng kết nối vận tải sẽ không được phép lưu thông trong vùng phát thải thấp. Các đơn vị cung cấp ứng dụng phải điều hướng phương tiện trên hệ thống.

Thành phố cũng khuyến khích hạn chế xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy trước năm 2016; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, xe phi cơ giới và phương tiện xanh.

Đối với ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương án phân loại theo từng nhóm. Xe khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) không đạt chuẩn khí thải mức 4 sẽ bị cấm. Tại khu vực 1 và 2, xe đạt chuẩn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; muốn lưu thông trong giờ cao điểm phải được Công an TP chấp thuận bằng văn bản.

Xe buýt, xe đưa đón học sinh không đạt chuẩn mức 4 cũng không được lưu thông. Ô tô từ 16 chỗ trở xuống và xe pick-up phải đạt mức khí thải 4 trở lên.

Với ô tô tải dưới 2 tấn, xe không đạt chuẩn mức 4 bị cấm; xe đạt chuẩn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm, trừ trường hợp được Công an TP chấp thuận.

Riêng ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 đến 3,5 tấn sẽ bị cấm lưu thông hoàn toàn trong vùng phát thải thấp.

Trước đó, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi phường Hoàn Kiếm. Phạm vi gồm 12 tuyến phố, với lệnh cấm toàn bộ ô tô, mô tô và xe gắn máy từ 19h đến 24h vào các ngày cuối tuần.