Hà Nội đề xuất kết nối sân bay Gia Bình qua ga Gia Lâm

Sáng 9/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Lê Hải.

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và đang được triển khai khẩn trương. Theo kế hoạch, sân bay dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Do đó, việc nghiên cứu, hoàn thiện phương án kết nối giao thông với sân bay cần được đẩy nhanh, bảo đảm tiến độ và tính đồng bộ.

Đến nay, các phương án kết nối sân bay Gia Bình bằng đường bộ và đường sắt đã được nghiên cứu, đề xuất. Tuy nhiên, hướng tuyến và phương án kết nối từ trung tâm Hà Nội đến sân bay vẫn chưa thực sự rõ ràng, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

Theo Thông báo số 576/TB-VPCP ngày 6/11/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, bảo đảm đồng bộ, liên thông, hiệu quả, phù hợp định hướng phát triển vùng Thủ đô.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay Nội Bài với trung tâm Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Hải.

Việc nghiên cứu cần làm rõ mối liên hệ giữa đường sắt đô thị với đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng và các loại hình vận tải khác; xem xét bố trí ga trung tâm thành phố trở thành đầu mối kết nối trực tiếp với các tuyến vận tải quốc gia, sân bay và các trung tâm đô thị lớn. Qua đó, tạo thuận lợi cho hành khách, nhất là khách quốc tế và người di chuyển đường dài, giảm số lần trung chuyển, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Hà Nội phối hợp với Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương liên quan nghiên cứu kết nối giao thông liên vùng, bảo đảm thống nhất quy hoạch, phát huy hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông.

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực, Hà Nội cần xác định danh mục công trình ưu tiên, tiến độ triển khai phù hợp với quá trình phát triển, khai thác sân bay Gia Bình; báo cáo phương án kết nối tổng thể trong tháng 11/2026.

Thông tin tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến đạt công suất 50 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và định hướng 100 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Hiện Chính phủ đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình. Theo định hướng này, giai đoạn 2029-2030, Nội Bài tiếp tục khai thác các chuyến bay quốc nội và một phần chuyến bay quốc tế.

Về mạng lưới giao thông kết nối các cảng hàng không, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh cần chú trọng cả đường bộ và đường sắt đô thị. Theo quy định của pháp luật về đường sắt, các tuyến đường sắt đô thị kết nối với sân bay phải bố trí nhà ga trong khu vực sân bay, tạo thuận lợi cho hành khách chuyển tiếp giữa các phương thức vận tải.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Hải.

Đối với mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh các tuyến kết nối trực tiếp với hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Gia Bình theo định hướng quy hoạch mới.

Trong đó, cần nghiên cứu hướng tuyến từ Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội; xác định rõ ga trung tâm đường sắt đô thị của thành phố và vị trí các nhà ga. Đồng thời, làm rõ vai trò của ga Gia Lâm là ga đường sắt quốc gia, đầu mối kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng và đường sắt đô thị.

Mục tiêu đặt ra là lựa chọn phương án có cự ly và thời gian di chuyển ngắn nhất, phấn đấu từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không trong khoảng 30-45 phút. Thứ trưởng lưu ý nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian để rút ngắn thời gian đi lại.

Đối với các tuyến đường sắt liên vùng kết nối Hà Nội với Hưng Yên và Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Cục Đường sắt phối hợp với các sở xây dựng của hai địa phương rà soát phương án kết nối, tính toán đồng bộ với mạng lưới đường sắt quốc gia, các tuyến vành đai phía Đông và những tuyến đường sắt liên quan.

Các hướng tuyến cần được cụ thể hóa trong quy hoạch để địa phương có cơ sở cập nhật vào quy hoạch tỉnh, xác định những đoạn tuyến ưu tiên đầu tư trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được thành phố nghiên cứu, xây dựng và thông qua. Định hướng phát triển Hà Nội không chỉ tập trung vào khu vực trung tâm lịch sử Hồ Gươm mà còn mở rộng ra các trung tâm phát triển, gắn với những cực tăng trưởng mới. Vì vậy, hệ thống giao thông công cộng cũng được quy hoạch theo hướng kết nối đa trung tâm.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc kết nối các tuyến đường sắt từ sân bay và các nhà ga vào trung tâm thành phố cần được nhìn nhận theo định hướng quy hoạch mới, tức là kết nối với các trung tâm phát triển và đầu mối giao thông lớn, thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm lịch sử.

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ về nghiên cứu phương án kết nối đường sắt trực tiếp giữa sân bay Gia Bình, Nội Bài với trung tâm Hà Nội, thành phố đã phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu, đề xuất một số phương án.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội trao đổi tại cuộc họp. Ảnh: Lê Hải.

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh và Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị nghiên cứu phương án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bằng tuyến đường sắt ngắn nhất, bảo đảm thuận tiện cho hành khách, hạn chế tối đa việc phải trung chuyển nhiều lần hoặc thay đổi phương tiện.

Tuy nhiên, lãnh đạo Hà Nội lưu ý Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua, việc điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ trình tự, thủ tục chặt chẽ và sẽ rất phức tạp. Vì vậy, cần nghiên cứu phương án bổ sung kết nối trên cơ sở giữ ổn định định hướng quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, hạn chế tối đa việc điều chỉnh những nội dung lớn.

Theo hướng này, Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, kết nối nhiều loại hình vận tải đường sắt, gồm đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ ga Gia Lâm sẽ tổ chức tuyến kết nối đến sân bay Gia Bình, nhằm rút ngắn cự ly và tận dụng vai trò đầu mối giao thông của nhà ga này.

Thành phố cũng đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc - Nam, là tuyến xuyên suốt quan trọng của Hà Nội. Trên cơ sở đó, nghiên cứu bổ sung một nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, sau đó phân hướng về phía Đông để kết nối với sân bay Gia Bình.

Phương án được xem xét theo hướng bổ sung nhánh tuyến, không làm thay đổi cơ bản quy hoạch và các dự án đường sắt đã được phê duyệt, đang triển khai.

Đáng chú ý, phương án kết nối này có thể tạo điều kiện hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài. Khi đó, hành khách từ các chuyến bay quốc tế đến Gia Bình có thể di chuyển bằng đường sắt đến Nội Bài để tiếp tục các chuyến bay nội địa đi các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Đây cũng là hướng kết nối có ý nghĩa trong tổ chức khai thác, trung chuyển hành khách giữa hai cảng hàng không trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các hướng tuyến cụ thể cần tiếp tục được cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, thuận lợi trong tổ chức vận tải, không ảnh hưởng đến tổng thể quy hoạch Thủ đô đã được phê duyệt.

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương và Bộ Xây dựng, thành phố sẽ hoàn thiện phương án, báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện các thủ tục cần thiết. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu quá trình phối hợp phải được triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ, sớm thống nhất hướng tuyến kết nối đường sắt giữa trung tâm Hà Nội với hai cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Nội Bài.