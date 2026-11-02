Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho hộ nghèo chuyển đổi sang xe máy điện

Hà Nội đang trong quá trình chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu giao thông hóa thạch sang phương tiện giao thông năng lượng xanh.

Dự thảo nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch trên địa bàn Thủ đô.

Theo nội dung dự thảo, cá nhân thuộc hộ nghèo đáp ứng đủ điều kiện sẽ được ngân sách hỗ trợ 100% giá trị phương tiện giao thông xanh mới, nhưng mức hỗ trợ không vượt quá 20 triệu đồng/xe.

Giá trị phương tiện làm căn cứ tính mức hỗ trợ được xác định theo hóa đơn bán hàng hợp pháp, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Các khoản chi phí mua phụ kiện, bảo hiểm, dịch vụ tài chính và những chi phí phát sinh khác không thuộc phạm vi được ngân sách hỗ trợ.

Như vậy, trường hợp người dân mua xe máy điện có giá 18 triệu đồng sẽ được hỗ trợ toàn bộ giá trị phương tiện. Nếu phương tiện có giá 25 triệu đồng, mức hỗ trợ tối đa là 20 triệu đồng, phần chênh lệch 5 triệu đồng do người mua tự chi trả.

Đáng chú ý, mỗi cá nhân chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần đối với một phương tiện. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/12/2027.

Bốn điều kiện để được nhận hỗ trợ

Để được thụ hưởng chính sách, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo dự thảo.

Thứ nhất, người đề nghị hỗ trợ phải thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt và công bố áp dụng trong giai đoạn 2026-2027.

Thứ hai, thông tin về nơi cư trú hoặc nơi ở hiện tại hiển thị trên ứng dụng VNeID phải thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, có xác nhận và chịu trách nhiệm pháp lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thứ ba, người đề nghị hỗ trợ phải là chủ sở hữu hợp pháp của xe mô-tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành.

Thứ tư, việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh phải được thực hiện trong thời gian chính sách hỗ trợ có hiệu lực.

Tạo điều kiện để người thu nhập thấp tiếp cận phương tiện xanh

Việc đề xuất hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho các hộ nghèo chuyển đổi phương tiện được kỳ vọng góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để nhóm người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Cùng với các giải pháp phát triển giao thông công cộng và thúc đẩy chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch, chính sách này hướng tới khuyến khích người dân từng bước thay thế xe máy sử dụng xăng, dầu bằng phương tiện thân thiện với môi trường, góp phần giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn Thủ đô.

Hiện nay, nội dung hỗ trợ mới đang ở giai đoạn dự thảo do Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét. Vì vậy, các điều kiện, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và thời điểm tiếp nhận đề nghị hỗ trợ sẽ được thực hiện theo quy định chính thức sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.

Người dân thuộc diện dự kiến được thụ hưởng cần theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng để nắm bắt quy định cụ thể, bảo đảm thực hiện đúng trình tự khi chính sách được triển khai.