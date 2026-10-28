Hà Nội đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

UBND TP Hà Nội vừa trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố, trong đó có các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích kết hôn, sinh đủ 2 con.

Theo đề xuất, nam và nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật, cư trú tại Hà Nội và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp.

Theo đề xuất, nam và nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Chính sách nhằm khuyến khích các cặp đôi chủ động chuẩn bị sức khỏe trước hôn nhân và sinh con. Việc hỗ trợ không làm phát sinh thêm điều kiện đăng ký kết hôn.

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng đối với phụ nữ cư trú trên địa bàn khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Mức hỗ trợ này bằng 2 lần mức tối thiểu do Chính phủ quy định, tập trung nguồn lực tăng thêm của thành phố vào nhóm đối tượng trực tiếp gắn với mục tiêu khuyến khích sinh đủ 2 con, trong bối cảnh mức sinh của Hà Nội đang thấp hơn mức sinh thay thế.

Theo số liệu quản lý, thống kê chuyên ngành dân số, dự kiến mỗi năm có khoảng 15.000 phụ nữ thuộc diện thụ hưởng chính sách. Với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/người, kinh phí dự kiến khoảng 60 tỷ đồng/năm.

Việc đề xuất các chính sách hỗ trợ xuất phát từ thực tế công tác dân số của Thủ đô đang đối mặt với nhiều thách thức. Đến năm 2025, quy mô dân số Hà Nội đạt hơn 8,8 triệu người. Dù một số chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng dân số đạt kết quả tích cực, mức sinh trên địa bàn tiếp tục giảm.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng đối với phụ nữ cư trú trên địa bàn khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Cụ thể, tổng tỷ suất sinh của Hà Nội giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025, thấp hơn mức sinh thay thế. Số trẻ sinh trong năm 2025 chỉ đạt gần 84.000 trẻ, giảm đáng kể so với những năm trước, khi số trẻ sinh hằng năm còn trên 100.000.

Cùng với đó, xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn ngày càng rõ nét. Tuổi kết hôn trung bình của người dân Hà Nội hiện là 28,6 tuổi, cao hơn mức bình quân cả nước là 28 tuổi.

Tỷ số giới tính khi sinh dù đã được khống chế nhưng giảm chậm, chưa ổn định và vẫn cao hơn mức cân bằng tự nhiên. Năm 2025, tỷ số này ở Hà Nội là 110 trẻ trai/100 trẻ gái, trong khi mức cân bằng tự nhiên khoảng 104-106 trẻ trai/100 trẻ gái.

Trước thực trạng trên, việc xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp được kỳ vọng góp phần khuyến khích người dân kết hôn, sinh con đúng thời điểm, duy trì mức sinh hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng dân số.