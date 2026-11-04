Hà Nội đề xuất hỗ trợ 100% chi phí mua xe máy điện cho hộ nghèo, tối đa 20 triệu đồng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố dự thảo quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho cá nhân thuộc hộ nghèo thực hiện chuyển đổi phương tiện từ xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh.

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch trên địa bàn thành phố.

Theo nội dung dự thảo, cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh sẽ được hỗ trợ 100% giá trị xe mới, nhưng không quá 20 triệu đồng.

Đối tượng được hưởng chính sách bao gồm những người có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội, đồng thời phải đáp ứng điều kiện sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực. Việc chuyển đổi sang phương tiện xanh phải được thực hiện trong thời gian chính sách áp dụng.

Cụ thể, dự thảo quy định về đối tượng được hỗ trợ như sau:

"Cá nhân thuộc hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt và công bố áp dụng tại thời điểm năm 2026, năm 2027; có đăng ký “nơi cư trú” hoặc “nơi ở hiện tại” trên phần mềm quản lý VNeID thuộc địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm) thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông xanh."

Bên cạnh đó, người dân phải đáp ứng các điều kiện liên quan đến phương tiện cũ và thời gian chuyển đổi:

"Là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực; thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trong khoảng thời gian kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027; đồng thời hoàn thành việc chuyển nhượng, chuyển giao, đưa phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũ ra khỏi vùng phát thải thấp hoặc áp dụng biện pháp xử lý khác theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và hoàn thành đăng ký phương tiện giao thông xanh mới."

Đáng chú ý, mỗi cá nhân chỉ được nhận hỗ trợ một lần, tương ứng với một xe mô tô hoặc xe gắn máy. Khoản hỗ trợ được tính trên giá trị xe mới ghi trên hóa đơn hợp pháp, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm các khoản chi phí phụ kiện, bảo hiểm, phí dịch vụ tài chính và chi phí phát sinh khác.

Dự thảo nêu rõ:

"Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ 01 lần tương ứng với 01 xe mô tô, xe gắn máy. Mức hỗ trợ là 100% giá trị phương tiện giao thông xanh mới nhưng không quá 20 triệu đồng. Giá trị phương tiện giao thông xanh làm căn cứ hỗ trợ là giá ghi trên hóa đơn hợp pháp khi mua xe mới; đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, không bao gồm chi phí phụ kiện, bảo hiểm, phí dịch vụ tài chính và các chi phí phát sinh khác."

Như vậy, với người dân thuộc diện được hưởng chính sách, nếu mua xe máy điện có giá 15 triệu đồng sẽ được hỗ trợ toàn bộ 15 triệu đồng. Trường hợp mua xe có giá 30 triệu đồng, mức hỗ trợ tối đa vẫn là 20 triệu đồng, phần chi phí vượt mức này người dân tự chi trả.

Chính sách dự kiến được triển khai đến hết ngày 31/12/2027.

Việc hỗ trợ trực tiếp chi phí mua xe máy điện được kỳ vọng sẽ giúp người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, giảm bớt gánh nặng tài chính khi chuyển đổi phương tiện. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi giao thông xanh, góp phần thực hiện lộ trình mở rộng các vùng phát thải thấp và cải thiện chất lượng môi trường đô thị của Hà Nội.