Hà Nội đề xuất giao cấp xã quản lý các tuyến đường gom đường sắt. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, các hạng mục đề xuất bàn giao gồm 6 đoạn đường gom dọc tuyến đường sắt, có tổng giá trị tài sản nguyên giá 4,014 tỷ đồng.

Các đoạn đường gom có chiều rộng mặt đường từ 3,1m đến 5m, kết nối với các tuyến đường địa phương, khu dân cư và công trình công cộng. Trong đó, có đoạn từ đường tỉnh 429 đến đường gom thôn Tử Dương; đoạn kết nối thôn Tử Dương với đường thôn An Lãng; đoạn nối đường vào UBND xã Văn Tự với đường thôn Đình Xá; đoạn kết nối đường thôn Trần Phú; đoạn nối đường vào UBND xã Minh Cường cũ với đường vào Trường Cơ điện, thôn Lam Sơn; và đoạn kết nối đường vào Trường THPT Trần Phú với đường Thao Chính.

Sở Xây dựng cho biết, theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, các tuyến đường bộ không thuộc phạm vi quản lý của Trung ương và thành phố được phân cấp cho UBND cấp xã quản lý. Các hạng mục đường gom dọc đường sắt quốc gia thuộc nhóm đường được phân cấp cho chính quyền địa phương nơi tuyến đường đi qua.

Trước đó, tại Văn bản số 1337/UBND-ĐT ngày 10-5-2023, UBND thành phố Hà Nội đã giao UBND các huyện Thường Tín, Phú Xuyên tiếp nhận các hạng mục đường gom dọc đường sắt thuộc dự án trên địa bàn. Ban quản lý dự án Đường sắt cũng đã bàn giao một số hạng mục cho xã Phú Xuyên, xã Chương Dương và huyện Thường Tín (cũ).

Trên cơ sở quy định hiện hành và tình hình thực tế, Sở Xây dựng đánh giá việc giao chính quyền cấp xã tiếp nhận, quản lý các tuyến đường gom là phù hợp với phân cấp quản lý của thành phố, đồng thời góp phần bảo đảm công tác duy tu, bảo trì, khai thác sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường sắt.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố xem xét, chấp thuận giao các xã Chương Dương và Phú Xuyên tiếp nhận các hạng mục đường gom nêu trên, chịu trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo trì và tổ chức khai thác theo quy định hiện hành.