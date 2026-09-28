Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

UBND TP Hà Nội vừa đưa ra dự thảo nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho các dự án đường sắt trọng điểm, trong đó đề xuất nhiều chính sách nhân văn hướng trực tiếp đến quyền lợi người dân.

Dự thảo nhằm tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng cũng như giảm bớt xáo trộn đời sống của các hộ dân.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất đối với các gia đình trong diện giải tỏa là đề xuất áp dụng giá bồi thường đất tối đa bằng 2 lần so với mức quy định hiện hành.

Mức chi trả cụ thể cùng các tuyến, đoạn tuyến hay khu vực được áp dụng sẽ do UBND TP Hà Nội quyết định dựa trên điều kiện thực tế. Điều này kỳ vọng giúp người dân giảm áp lực tài chính, có thêm nguồn lực trang trải khi phải chuyển đến nơi ở mới.

Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Bên cạnh chuyện tiền bạc, nỗi lo lớn nhất của các gia đình có con nhỏ, người già là chỗ ăn ở trong thời gian chờ nhận nhà tái định cư. Thấu hiểu điều đó, dự thảo nêu rõ các hộ gia đình bị thu hồi đất ở sẽ được ưu tiên bố trí tạm cư kịp thời theo quy định của thành phố.

Chính quyền địa phương và nhà thầu chiến lược có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, lắng nghe tâm tư, vận động và hỗ trợ các hộ gia đình trong suốt quá trình kiểm đếm, nhận tiền đền bù cũng như bàn giao mặt bằng.

Song song với chính sách an sinh cho người dân, dự thảo cũng đề xuất rút gọn tối đa thủ tục hành chính để dự án sớm về đích.

Các tuyến đường sắt đô thị và mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) sẽ được phép triển khai quy hoạch, khởi công song hành với quyết định đầu tư, không phải qua các khâu phê duyệt chủ trương kéo dài nhiều năm như trước.

Dù rút gọn thủ tục, việc kiểm soát ngân sách vẫn được siết chặt qua yêu cầu Kiểm toán Nhà nước phải kiểm toán tổng mức đầu tư trước khi phê duyệt chính thức.

Việc hài hòa giữa mục tiêu mở rộng mạng lưới giao thông hiện đại với bài toán ổn định đời sống của người dân được kỳ vọng sẽ tạo sự đồng thuận lớn trong xã hội, giúp người dân yên tâm bàn giao mặt bằng và sớm ổn định tổ ấm mới.