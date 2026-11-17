Nhiều năm đình trệ, tuyến đường thi công dở dang, thường xuyên ngập nước

Theo tờ trình của Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND TP Hà Nội, dự án Xây dựng đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long - giai đoạn I (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài) đã kéo dài 22 năm nhưng chưa thể hoàn thành, dù khối lượng thi công đạt khoảng 72% so với thiết kế được duyệt.

Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt đầu tư từ ngày 23/6/2004, với tổng mức đầu tư hơn 206 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,25 km, mặt cắt ngang từ 36-40m, đi qua địa bàn phường Đông Ngạc và phường Thượng Cát.

Tuyến đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long thi công dang dở, ngập nước kéo dài nhiều năm.

Mục tiêu của dự án là xây dựng tuyến đường theo quy hoạch, tạo điều kiện kết nối, khai thác và thu hút đầu tư trực tiếp vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Tháng 12/2008, dự án được khởi công với thời gian thi công theo hợp đồng 300 ngày. Tuy nhiên, quá trình triển khai liên tục gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và những bất cập về thiết kế. Đến năm 2016, dự án phải tạm dừng thi công.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 396 hộ, trong đó có 250 hộ sử dụng đất nông nghiệp và 146 hộ có nhà ở. Có 19 hộ thuộc diện được xét tái định cư.

Tổng diện tích mặt bằng đã bàn giao cho đơn vị thi công là 89.720,3m2 trên tổng số 93.762m2, đạt 95,7%.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc. Tại khu vực phường Thụy Phương trước đây còn 8 hộ chưa hoàn tất thủ tục, trong đó 4 hộ chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 2.097m2, nằm giữa tuyến đường. 4 hộ còn lại chưa được phê duyệt phương án bồi thường do một phần diện tích đất nằm trong chỉ giới thu hồi nhưng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau thời điểm có quyết định thu hồi đất.

Tại khu vực phường Cổ Nhuế 2 trước đây, còn 15 hộ thuộc khu tập thể Học viện Cảnh sát nhân dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Ngoài ra, 18 hộ thuộc các khu tập thể Tổng cục 2, Cục Đo lường và Mỏ địa chất cũng chưa hoàn tất phương án bồi thường.

Về thi công xây lắp, khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 72%, tương đương 1.800m trên tổng chiều dài 2.250m. Trong đó, nền mặt đường đạt 78%, hè đường đạt 55%, hệ thống thoát nước đạt khoảng 60%, hào kỹ thuật đạt 64%, cấp nước đạt 23% và hệ thống điện chiếu sáng mới đạt 29%.

Đáng chú ý, một trong những bất cập lớn của dự án là cao độ thiết kế tuyến đường thấp hơn cao độ hiện trạng khu vực xung quanh từ 0,8-1m. Trong khi đó, hệ thống thoát nước chưa được đấu nối hoàn chỉnh.

Theo Sở Xây dựng, kể từ khi thi công xong phần mặt đường, tuyến đường thường xuyên rơi vào tình trạng ngập nước với độ sâu khoảng 50-70cm, kéo dài hơn 10 năm. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kết cấu áo đường và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục hư hỏng nếu triển khai các hạng mục hoàn thiện.

Kết quả kiểm tra chất lượng mặt đường bê tông nhựa hạt trung cho thấy không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Lũy kế giải ngân của dự án đến hết ngày 5/10/2022 đạt khoảng 122,48 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 54,1 tỷ đồng và giải phóng mặt bằng hơn 68,2 tỷ đồng.

Lập dự án mới, đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027

Sở Xây dựng đánh giá, sau 22 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, khối lượng thi công mới đạt khoảng 72%, chưa đáp ứng được mục tiêu và công năng chính.

Đặc biệt, quy hoạch khu vực đã có những thay đổi so với thời điểm phê duyệt dự án, khiến thiết kế ban đầu không còn phù hợp với hiện trạng. Cao độ tuyến đường thấp, phương án thoát nước không còn phù hợp với quy hoạch mới, trong khi tình trạng ngập úng kéo dài khiến chất lượng công trình đã thi công không bảo đảm.

Trên cơ sở đó, UBND phường Đông Ngạc đã đề xuất dừng thực hiện dự án cũ để nghiên cứu, triển khai dự án mới. Đề xuất này được Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan thống nhất tại cuộc họp liên ngành ngày 21/9/2026 và đã được UBND thành phố thống nhất về nguyên tắc tại Thông báo số 1009/TB-VP ngày 19/10/2026.

Trong tờ trình, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội quyết định dừng, chấm dứt thực hiện dự án Xây dựng đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long - giai đoạn I.

Đồng thời, giao UBND phường Đông Ngạc tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng công trình hiện trạng, xác định điểm dừng kỹ thuật và rà soát, xử lý các tồn tại liên quan. Địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới, thực hiện song song với các thủ tục dừng dự án cũ, đặt mục tiêu hoàn thành tuyến đường trong năm 2027.

UBND phường Đông Ngạc có trách nhiệm rà soát các hợp đồng đã ký kết để nghiệm thu, thanh lý theo quy định; thu hồi tạm ứng hợp đồng nếu có, lập hồ sơ quyết toán phần chi phí đã thực hiện tại thời điểm dừng dự án, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Sở Xây dựng và Sở Tài chính được giao hướng dẫn địa phương thực hiện các thủ tục liên quan đến việc dừng dự án, thanh quyết toán vốn đầu tư và chuẩn bị đầu tư dự án mới.

Như vậy, sau hơn hai thập kỷ kể từ khi được phê duyệt, dự án đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long đang đứng trước phương án khép lại hồ sơ đầu tư cũ để triển khai lại theo quy hoạch và điều kiện thực tế. Mục tiêu đặt ra là giải quyết những bất cập tồn tại nhiều năm, sớm hoàn thiện tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại và kết nối khu công nghiệp.