Dự án dừng thi công từ năm 2016, nhiều đoạn đường thường xuyên ngập úng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất UBND TP Hà Nội quyết định dừng, chấm dứt thực hiện dự án xây dựng đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long, giai đoạn I (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài).

Đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long thi công dang dở nhiều năm gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn hộ dân 2 phường Thụy Phương và Cổ Nhuế 2.

Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt đầu tư từ năm 2004, giao UBND phường Đông Ngạc làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,25km, mặt cắt ngang từ 36 - 40m, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư được duyệt hơn 206 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Theo kế hoạch điều chỉnh, dự án có thời gian thực hiện từ năm 2008 đến năm 2023. Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ, công trình vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng và những bất cập về thiết kế.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án khởi công tháng 12/2008, thời gian thi công theo hợp đồng là 300 ngày. Tuy nhiên, đến năm 2016, dự án phải tạm dừng do vướng mắc giải phóng mặt bằng, điều chỉnh cao độ và điểm đấu nối thoát nước.

Đến thời điểm báo cáo, khối lượng thi công đạt khoảng 72% so với thiết kế được duyệt, tương đương 1.800/2.250m. Trong đó, nền mặt đường đạt 78%, hè đường đạt 55%, hệ thống thoát nước đạt khoảng 60%, hào kỹ thuật đạt 64%, cấp nước đạt 23% và hệ thống điện chiếu sáng đạt 29%.

Về giải phóng mặt bằng, tổng số hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ là 396 hộ, trong đó có 250 hộ đất nông nghiệp và 146 hộ đất có nhà ở. Diện tích đã bàn giao cho đơn vị thi công đạt 89.720,3m2/93.762m2, tương đương 95,7%.

Dù tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt cao, dự án vẫn còn nhiều vướng mắc. Tại khu vực phường Thụy Phương trước đây còn 8 hộ chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tại khu vực phường Cổ Nhuế 2 trước đây còn nhiều hộ thuộc các khu tập thể chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Quá trình triển khai còn bộc lộ bất cập về cao độ thiết kế. Cao độ thiết kế tuyến đường thấp hơn hiện trạng khu vực xung quanh từ 0,8-1m. Trong khi đó, hệ thống thoát nước chưa được đấu nối hoàn chỉnh, khiến đoạn đường đã thi công thường xuyên ngập nước với độ sâu khoảng 50-70cm, kéo dài hơn 10 năm.

Tình trạng ngập úng kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và tuổi thọ kết cấu mặt đường. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng mặt đường bê tông nhựa hạt trung cho thấy không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Lũy kế giải ngân của dự án đến hết ngày 5/10/2022 đạt khoảng 122,48 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 54,195 tỷ đồng và giải phóng mặt bằng là 68,285 tỷ đồng.

Lập dự án mới, phấn đấu hoàn thành tuyến đường trong năm 2027

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, sau 22 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, khối lượng thi công mới đạt khoảng 72%, chưa đáp ứng mục tiêu và công năng chính.

Bên cạnh đó, quy hoạch khu vực đã có những thay đổi so với thời điểm phê duyệt dự án. Cao độ thiết kế và phương án thoát nước không còn phù hợp với quy hoạch, hiện trạng khu vực, dẫn đến những tồn tại kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm.

Trên cơ sở đó, UBND phường Đông Ngạc đề xuất dừng thực hiện dự án để nghiên cứu, triển khai theo dự án mới. Phương án này đã được Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố và được thống nhất về nguyên tắc tại Thông báo số 1009/TB-VP ngày 19/10/2026.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội quyết định dừng, chấm dứt thực hiện dự án cũ; đồng thời giao UBND phường Đông Ngạc khẩn trương nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Cùng với đó, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng công trình hiện trạng, xác định điểm dừng kỹ thuật, rà soát và xử lý các tồn tại phục vụ việc dừng dự án. Các hợp đồng đã ký kết phải được rà soát, nghiệm thu, thanh lý theo quy định, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

UBND phường Đông Ngạc cũng được yêu cầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; thực hiện lập và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán phần chi phí đã thực hiện tại thời điểm dừng dự án.