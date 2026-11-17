Một đoạn tuyến đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long thường xuyên ngập úng do hệ thống thoát nước chưa được đấu nối hoàn chỉnh. (Ảnh: Hà Nội)

Dự án kéo dài, nhiều hạng mục xuống cấp

Theo Tờ trình số 468/TTr-SXD của Sở Xây dựng Hà Nội gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Dự án Xây dựng đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long-giai đoạn 1 được thành phố phê duyệt từ năm 2004. Dự án có chiều dài tuyến 2.249,61m, mặt cắt ngang từ 36-40m, tổng mức đầu tư 206,092 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc được giao làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn các phường Đông Ngạc và Thượng Cát.

Công trình khởi công từ tháng 12/2008, tuy nhiên đến năm 2016 phải tạm dừng thi công do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và những bất cập về thiết kế.

Đáng chú ý, sau nhiều năm triển khai, công tác giải phóng mặt bằng mới bàn giao được 95,7% diện tích, tương ứng 89.720,3m² trên tổng số 93.762m². Khối lượng thi công xây lắp đạt khoảng 72% so thiết kế được duyệt. Lũy kế giải ngân đến ngày 5/10/2022 đạt khoảng 122,480 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, hiện trạng dự án tồn tại nhiều bất cập về kỹ thuật, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác và chất lượng công trình. Cụ thể, cao độ thiết kế tuyến đường thấp hơn cao độ hiện trạng khu vực chung quanh từ 0,8-1m. Hệ thống thoát nước chưa được đấu nối hoàn chỉnh khiến những đoạn đường đã thi công thường xuyên bị ngập sâu từ 50-70cm.

Tình trạng ngập úng kéo dài hơn 10 năm đã làm hư hỏng kết cấu mặt đường bê-tông nhựa, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và không bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế.

Bên cạnh những bất cập về hạ tầng, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc, chưa thể hoàn tất. Một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường; phát sinh những vấn đề liên quan đất đai được cấp giấy chứng nhận sau thời điểm thu hồi đất và diện tích đất thuộc các khu tập thể trên địa bàn.

Đề xuất dừng dự án, xác định trách nhiệm

Trước những vấn đề tồn tại nêu trên, trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư và ý kiến thống nhất của các sở, ngành liên quan, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định dừng, chấm dứt thực hiện dự án.

Để bảo đảm việc xử lý dự án đúng quy định, Sở Xây dựng đề xuất giao Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng công trình, xác định điểm dừng kỹ thuật và rà soát toàn bộ các tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi các khoản tạm ứng, thực hiện thanh quyết toán theo quy định, bảo đảm quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư công, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện dự án cũng được đặt ra.

Đáng chú ý, việc dừng dự án cũ không đồng nghĩa với việc dừng mục tiêu hoàn thiện tuyến đường. Nhằm bảo đảm kết nối hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực, Sở Xây dựng đề xuất thành phố giao Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc khẩn trương nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới phù hợp với quy hoạch hiện hành.

Theo đề xuất, quá trình nghiên cứu, chuẩn bị dự án mới sẽ được triển khai song song với các thủ tục dừng dự án cũ, hướng tới mục tiêu hoàn thành tuyến đường trong năm 2027.

Việc rà soát, xử lý dứt điểm những tồn tại của dự án kéo dài nhiều năm, đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư mới phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực.