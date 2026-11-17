Khu công nghiệp Nam Thăng Long. Ảnh mịnh hoạ

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án được UBND thành phố phê duyệt từ năm 2004, giao UBND phường Đông Ngạc làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,25km, mặt cắt ngang từ 36 đến 40m, tổng mức đầu tư hơn 206 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình đi qua địa bàn các phường Đông Ngạc và Thượng Cát.

Dự án khởi công tháng 12-2008, thời gian thi công theo hợp đồng là 300 ngày, nhưng phải tạm dừng từ năm 2016 do vướng mắc giải phóng mặt bằng và điều chỉnh cao độ, điểm đấu nối thoát nước. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 72% thiết kế. Công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao 89.720,3m² trên tổng số 93.762m², đạt 95,7%.

Một trong những bất cập lớn của dự án là cao độ thiết kế tuyến đường thấp hơn hiện trạng khu vực từ 0,8 đến 1m. Hệ thống thoát nước chưa được đấu nối hoàn chỉnh khiến đoạn đường đã thi công thường xuyên ngập sâu khoảng 50-70cm, kéo dài hơn 10 năm.

Tình trạng này ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu mặt đường và có nguy cơ tiếp tục gây hư hỏng nếu triển khai các hạng mục hoàn thiện. Kết quả kiểm tra của chủ đầu tư cũng cho thấy chất lượng mặt đường bê tông nhựa không đáp ứng yêu cầu.

Sau hơn 22 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, khối lượng thi công còn dang dở và chưa đáp ứng mục tiêu, công năng chính. Trong khi đó, quy hoạch khu vực đã thay đổi, đòi hỏi phải điều chỉnh thiết kế, cập nhật phương án thoát nước phù hợp với hiện trạng.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND thành phố quyết định dừng, chấm dứt dự án; giao UBND phường Đông Ngạc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình hiện trạng, xác định điểm dừng kỹ thuật, xử lý các tồn tại và khẩn trương nghiên cứu đề xuất dự án mới. Chủ đầu tư đồng thời phải rà soát, quyết toán phần vốn đã thực hiện, kiểm điểm và xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan. Mục tiêu đặt ra là triển khai dự án mới, hoàn thành tuyến đường trong năm 2027.