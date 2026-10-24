Hà Nội đề xuất điều chỉnh 4 tuyến buýt kết nối Bến xe Yên Sở

Hà Nội rà soát mạng lưới xe buýt kết nối Bến xe Yên Sở. (Ảnh minh họa)

Theo phương án được Sở Xây dựng Hà Nội trình UBND TP. Hà Nội, tuyến buýt số 59 và 16 sẽ được kéo dài điểm đầu cuối về Bến xe Yên Sở. Trong khi đó, lộ trình chiều về của tuyến buýt số 04 và 48 dự kiến được điều chỉnh để phương tiện vào đón, trả khách tại sảnh trước bến xe.

Việc điều chỉnh nhằm mở rộng phạm vi phục vụ của mạng lưới xe buýt đến Bến xe Yên Sở, giúp hành khách thuận tiện hơn khi chuyển tiếp giữa các tuyến vận tải liên tỉnh và phương tiện công cộng trong đô thị.

Bên cạnh 4 tuyến buýt trên, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các tuyến có điểm tập kết gần Bến xe Yên Sở, gồm các tuyến số 05, 06C-D, 25, 26, 30, 32, 37 và 39, để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh sẽ căn cứ vào lưu lượng khai thác các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tại Bến xe Yên Sở và nhu cầu trung chuyển của người dân. Sở cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát mạng lưới tuyến, bảo đảm kết nối với bến xe phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế.

Trước đó, Bến xe khách Yên Sở đã được công bố đưa vào khai thác theo Quyết định số 1878/QĐ-SXD ngày 2/10/2026, với lưu lượng khai thác dự kiến khoảng 990 lượt xe/ngày.

Bến xe đi vào hoạt động góp phần giảm tải cho các Bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm, đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức mạng lưới xe buýt kết nối thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.