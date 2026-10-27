UBND Thành phố Hà Nội vừa trình HĐND thành phố văn bản về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất trong khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình (phường Từ Liêm) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.500 tỷ đồng.

Theo tờ trình, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 4,88 ha gồm các hạng mục chính là nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện thể thao, ký túc xá vận động viên cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động.

Trong đó, nhà thi đấu đa năng được đề xuất xây dựng với quy mô 4 tầng nổi và 2 tầng hầm để xe. Công trình có khán đài bốn mặt, sức chứa từ 5.000 đến 6.000 chỗ ngồi, phục vụ các môn bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ, đấu kiếm, kickboxing, Muay, bi-a và pickleball.

Một hạng mục khác đề xuất đầu tư là nhà tập luyện 8 tầng nổi. Trong đó, tầng 1 bố trí bể bơi dự kiến có 8 làn bơi. Từ tầng 2 đến tầng 7 dành cho tập luyện các môn: khiêu vũ, thể thao, vật, vovinam, cờ vua, wushu, karate... Riêng tầng 8 dành cho các môn yêu cầu chiều cao trần lớn như: bóng chuyền, bóng rổ.

Một hạng mục đáng chú ý khác là ký túc xá dành cho vận động viên, được đề xuất xây dựng với quy mô 17 tầng nổi và 2 tầng hầm để xe. Công trình có tổng diện tích sàn phần nổi khoảng 41.970m², diện tích sàn tầng hầm khoảng 8.800m², đáp ứng nhu cầu ăn ở cho tối thiểu 1.500 vận động viên.

Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng xây tổ hợp thể thao đa năng (Ảnh: Hữu Thắng).

Ngoài khu phòng ở, ký túc xá dự kiến có các không gian phục vụ quản lý, sinh hoạt chung, họp bộ môn, y tế, giặt là, kho, nhà bếp, phòng ăn và căng tin.

Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 2.523 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 1.418 tỷ đồng, chi phí thiết bị gần 391 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác hơn 271 tỷ đồng; chi phí dự phòng gần 443 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội hiện quản lý 37 môn và phân môn thể thao.

Thành phố xác định phát triển thể thao thành tích cao là nhiệm vụ quan trọng, gắn với việc nâng cao vị thế thể thao Thủ đô và quảng bá hình ảnh Hà Nội văn minh, hiện đại. Vì vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện huấn luyện, ăn ở và sinh hoạt cho vận động viên được xác định là một trong những yêu cầu cần thiết.

Nội dung này dự kiến được HĐND Thành phố Hà Nội xem xét vào ngày 28/10 tại kỳ họp chuyên đề.