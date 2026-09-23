Hà Nội đề xuất đầu tư 431 tỷ đồng bổ sung hơn 3.300 trụ nước chữa cháy. (Ảnh minh hoạ)

Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hưng cho biết, qua rà soát hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy trên các tuyến đường do thành phố quản lý, nhiều khu vực hiện còn thiếu hoặc chưa bảo đảm điều kiện cấp nước theo yêu cầu. Trung tâm đề xuất Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án bổ sung hệ thống cấp nước PCCC trên địa bàn.

Theo phương án sơ bộ, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, sử dụng ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư dự kiến 431 tỷ đồng. Phạm vi đầu tư gồm bổ sung các họng, trụ lấy nước chữa cháy, hố thu, bể nước... tại những khu vực còn thiếu và có đủ điều kiện đấu nối, bảo đảm phù hợp quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về PCCC.

Hiện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố đang quản lý 5.605 trụ nước chữa cháy, 14 bể chứa, 12 hố thu và 19 bến lấy nước chữa cháy. Trung tâm cũng đã tổng hợp thông tin do 29 UBND xã, phường và một đơn vị cấp nước cung cấp để đánh giá hiện trạng, xác định nhu cầu đầu tư bổ sung.

Qua rà soát, hệ thống họng, trụ lấy nước chữa cháy đã được đầu tư trên diện rộng nhưng phân bố chưa đồng đều. Một số tuyến đường, khu vực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Theo Kế hoạch 369/KH-UBND ngày 17-12-2024, thành phố từng xác định nhu cầu khoảng 10.167 trụ nước chữa cháy; trong khi hiện Trung tâm được giao quản lý 5.605 trụ.

Đáng chú ý, tại một số khu dân cư có đường, ngõ, ngách sâu, xe chữa cháy khó hoặc không thể tiếp cận, hệ thống họng, trụ và nguồn nước phục vụ chữa cháy còn thiếu. Nguồn nước từ ao, hồ, sông, suối chỉ được xác định là nguồn bổ trợ, không thay thế yêu cầu bố trí họng, trụ trên mạng lưới cấp nước theo quy hoạch và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trung tâm đánh giá việc bổ sung hệ thống cấp nước PCCC tại các khu vực còn thiếu là cần thiết. Với quy mô lớn và yêu cầu đầu tư đồng bộ, việc triển khai theo hình thức dự án đầu tư được cho là phù hợp, tạo thuận lợi cho quản lý, vận hành và khai thác lâu dài.