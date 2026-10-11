Hà Nội đề xuất cơ chế xử lý tại 12 dự án liên quan doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản

Theo đó, các dự án gồm CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La, CT11 và CT12 tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa VP3, VP5, VP6 và tổ hợp HH1, HH2, HH3, HH4 tại Linh Đàm.

Khu chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội. Ảnh: T.C.

Theo báo cáo đánh giá tác động của Sở Xây dựng TP Hà Nội, các dự án tồn tại nhiều vi phạm kéo dài về đầu tư, đất đai, quy hoạch và xây dựng. Tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, trong khi thực tế có 24.943 căn, tăng 18.184 căn. Tình trạng này gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, ảnh hưởng chất lượng sống. Một số người mua nhà chưa được cấp giấy chứng nhận.

Sở Xây dựng TP Hà Nội nhận định, tháo dỡ các phần công trình vi phạm và di dời số lượng lớn cư dân có thể ảnh hưởng đến trật tự, an sinh xã hội, phát sinh khiếu kiện đông người. Vì vậy, thành phố đề xuất cơ chế xử lý đặc thù, song cho rằng việc cho phép công trình tồn tại không đồng nghĩa với hợp thức hóa sai phạm.

Theo dự thảo, công trình vi phạm được chia thành 3 nhóm.

Nhóm 1: được tồn tại theo hiện trạng nếu đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, không có tranh chấp, bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, không ảnh hưởng công trình lân cận và đáp ứng yêu cầu về hạ tầng, cảnh quan, chỉ giới, hành lang bảo vệ.

Nhóm 2: được tồn tại có điều kiện nếu chưa đáp ứng một số tiêu chí nhưng có thể khắc phục bằng giải pháp kỹ thuật, bổ sung hạ tầng, di dời cư dân hoặc chuyển đổi công năng.

Nhóm 3: phải tháo dỡ nếu không bảo đảm an toàn, không đáp ứng yêu cầu cảnh quan hoặc vi phạm chỉ giới, hành lang bảo vệ mà không thể khắc phục. Nhóm này còn gồm nhà ở thấp tầng xây trên đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất quốc phòng, an ninh hoặc hành lang bảo vệ công trình mà không thể điều chỉnh quy hoạch.

Với căn hộ thuộc diện phải di dời, dự thảo cho phép người mua thỏa thuận với chủ đầu tư để nhận bồi thường, chuyển sang căn hộ tương đương tại dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện hoặc được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm nếu đáp ứng quy định.

Sở Xây dựng TP Hà Nội cũng cảnh báo nguy cơ khiếu kiện khi trong cùng dự án có căn hộ được ở lại, căn hộ phải di dời. Nhiều cư dân đã sinh sống tại đây hơn 10 năm nên việc chuyển chỗ ở có thể ảnh hưởng đến công việc, học tập và sinh hoạt. Trường hợp lượng lớn cư dân chuyển đến khu vực khác, dự kiến có thể là dự án Thanh Hà - Cienco5, hạ tầng nơi tiếp nhận cũng có nguy cơ chịu thêm áp lực.

Về trách nhiệm tài chính, chủ đầu tư phải chi trả toàn bộ chi phí khắc phục vi phạm, di dời, bồi thường, hỗ trợ tạm cư, tháo dỡ và bổ sung hạ tầng; không sử dụng ngân sách nhà nước. Với công trình được phép tồn tại, chủ đầu tư vẫn phải nộp lại khoản lợi bất hợp pháp từ phần xây dựng vi phạm và hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà được thực hiện theo quy định. Trường hợp chủ đầu tư không hoàn thiện hồ sơ dù đã hoàn thành nghĩa vụ, người mua có thể trực tiếp đề nghị cơ quan chức năng giải quyết.