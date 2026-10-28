Hà Nội đề xuất chuyển Trung tâm điều hành Vành đai 4 để tránh quỹ đất đường sắt

Sở Xây dựng Hà Nội vừa kiến nghị UBND thành phố chấp thuận điều chỉnh vị trí xây dựng Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến cao tốc thuộc Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Theo phương án mới, công trình được dịch chuyển khoảng 100m về phía Tây Nam, giúp tránh chồng lấn với quỹ đất dự trữ dành cho tuyến đường sắt vành đai phía Tây.

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất dịch chuyển Trung tâm điều hành cao tốc Vành đai 4 (Ảnh minh họa).

Theo Sở Xây dựng, tại Quyết định số 6479, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Theo hồ sơ được duyệt, Trung tâm quản lý, điều hành giao thông được bố trí ở phía Tây đường Vành đai 4, tại góc Tây Bắc nút giao giữa Vành đai 4 và Đại lộ Thăng Long. Khu đất có diện tích khoảng 5.625m², trong đó một phần nằm trong dải đất rộng 30m dự kiến dành cho tuyến đường sắt vành đai phía Tây.

Tháng 9/2026, Công ty cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đề xuất dịch chuyển vị trí trung tâm khoảng 100m về phía Tây Nam. Theo phương án này, khu đất xây dựng có diện tích khoảng 6.891m², tăng khoảng 1.266m² so với phương án ban đầu, đồng thời nằm hoàn toàn ngoài phạm vi đường Vành đai 4 và dải đất dự trữ xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía Tây.

Khu đất mới có phía Tây Bắc giáp đê sông Đáy, phía Đông giáp dải đất dự trữ dọc đường Vành đai 4. Công trình có thể tiếp cận từ đường gom Vành đai 4 khi tuyến đường sắt chưa được đầu tư hoặc từ tuyến đường phía Tây Bắc. Hình dáng khu đất cũng được điều chỉnh để phù hợp hơn với hiện trạng khu vực.

Qua rà soát quy hoạch, Sở Xây dựng cho biết khu vực đề xuất thuộc đất hạ tầng đầu mối, dự kiến xây dựng ga Tây Hà Nội của tuyến đường sắt vành đai phía Tây, cùng một phần đất cây xanh. Các chức năng này được xác định tại Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, và đồ án Quy hoạch phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4 - Phân đoạn 2 đang được tổ chức lập.

Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng đất cụ thể cho nhà ga hiện chưa được xác định rõ, đồng thời chưa có kế hoạch triển khai đầu tư tuyến và ga đường sắt vành đai phía Tây. Trong khi đó, vị trí mới nằm gần nút giao liên thông giữa Vành đai 4 và Đại lộ Thăng Long, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với tuyến cao tốc từ nhiều hướng.

Từ những căn cứ trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội chấp thuận vị trí và phương án xây dựng Trung tâm quản lý, điều hành giao thông theo đề xuất của doanh nghiệp, làm cơ sở triển khai đầu tư công trình phục vụ quản lý, điều hành khi cao tốc Vành đai 4 đi vào khai thác.

Đồng thời, Sở đề xuất UBND thành phố giao cơ quan này cập nhật vị trí và chức năng khu đất vào Quy hoạch phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4 - Phân đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000, nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa các quy hoạch.

Đối với doanh nghiệp, Sở Xây dựng đề xuất cho phép cập nhật vị trí, ranh giới và quy mô Trung tâm quản lý, điều hành giao thông vào Dự án thành phần 3 trong quá trình điều chỉnh dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố.